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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578945188.html
Трамп сдаст повторный тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сдать анализ на коронавирус в пятницу и узнать, заразен ли он по-прежнему. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T05:11
2020-10-09T05:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что намерен сдать анализ на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> в пятницу и узнать, заразен ли он по-прежнему."Тест будет, вероятно, завтра... нет причины все время тестироваться", - сказал Трамп в интервью <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>.Ранее врач Трампа Шон Конли заявил, что в субботу Трамп может возобновить публичные мероприятия, поскольку это будет 10-й день с того момента, когда он заболел коронавирусом. Трамп провел в больнице три дня и выписался в понедельник. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп сдаст повторный тест на коронавирус

05:11 09.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сдать анализ на коронавирус в пятницу и узнать, заразен ли он по-прежнему.
"Тест будет, вероятно, завтра... нет причины все время тестироваться", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Ранее врач Трампа Шон Конли заявил, что в субботу Трамп может возобновить публичные мероприятия, поскольку это будет 10-й день с того момента, когда он заболел коронавирусом. Трамп провел в больнице три дня и выписался в понедельник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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