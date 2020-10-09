https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578945188.html

Трамп сдаст повторный тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сдать анализ на коронавирус в пятницу и узнать, заразен ли он по-прежнему. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T05:11

2020-10-09T05:11

2020-10-09T05:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_17d24376ac142bb969a5a9cc819d8575.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что намерен сдать анализ на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> в пятницу и узнать, заразен ли он по-прежнему."Тест будет, вероятно, завтра... нет причины все время тестироваться", - сказал Трамп в интервью <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>.Ранее врач Трампа Шон Конли заявил, что в субботу Трамп может возобновить публичные мероприятия, поскольку это будет 10-й день с того момента, когда он заболел коронавирусом. Трамп провел в больнице три дня и выписался в понедельник. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

1

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире