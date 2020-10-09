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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578976451.html
В Оше около 200 человек вышли на митинг в поддержку президента Киргизии
Около 200 человек вышли на митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова во втором по численности городе республики Оше, передает Sputnik... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:05
2020-10-09T14:49
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
ош
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>ОШ (Киргизия), 9 окт - РИА Новости.</strong> Около 200 человек вышли на митинг в поддержку президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> во втором по численности городе республики Оше, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a>."На центральной площади Оша проходит митинг сторонников президента Сооронбая Жээнбекова. Они заявили, что считают Жээнбекова легитимным главой государства и проводят мирную, бессрочную акцию в его поддержку. По словам корреспондента Sputnik, на площади собрались порядка 200 человек", - говорится в сообщении.Как уточняет агентство, в 11.00 (8.00 мск) семеро жителей пошли к мэру города Таалайбеку Сарыбашову и попросили разрешения провести митинг. Однако тот напомнил об эпидемиологической ситуации и сообщил, что проконсультируется с юристами. Несмотря на это, в 12.20 (9.20 мск) собрались люди и включили микрофон.В четверг в Оше несколько сотен человек также выходили на митинг в поддержку президента.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578964740.html
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ош
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РИА Новости
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Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, ош, бишкек, киргизия, в мире

В Оше около 200 человек вышли на митинг в поддержку президента Киргизии

11:05 09.10.2020 (обновлено: 14:49 09.10.2020)
 
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у входа в здание мэрии в Оше
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание мэрии в Оше - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Эламан Карымшаков
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ОШ (Киргизия), 9 окт - РИА Новости. Около 200 человек вышли на митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова во втором по численности городе республики Оше, передает Sputnik Киргизия.
"На центральной площади Оша проходит митинг сторонников президента Сооронбая Жээнбекова. Они заявили, что считают Жээнбекова легитимным главой государства и проводят мирную, бессрочную акцию в его поддержку. По словам корреспондента Sputnik, на площади собрались порядка 200 человек", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, в 11.00 (8.00 мск) семеро жителей пошли к мэру города Таалайбеку Сарыбашову и попросили разрешения провести митинг. Однако тот напомнил об эпидемиологической ситуации и сообщил, что проконсультируется с юристами. Несмотря на это, в 12.20 (9.20 мск) собрались люди и включили микрофон.
В четверг в Оше несколько сотен человек также выходили на митинг в поддержку президента.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 10:26Протесты в Бишкеке
Президент Киргизии отправил правительство в отставку
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновОшБишкекКиргизияВ мире
 
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