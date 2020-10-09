https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578976451.html

В Оше около 200 человек вышли на митинг в поддержку президента Киргизии

Около 200 человек вышли на митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова во втором по численности городе республики Оше, передает Sputnik... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:05

2020-10-09T11:05

2020-10-09T14:49

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

ош

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>ОШ (Киргизия), 9 окт - РИА Новости.</strong> Около 200 человек вышли на митинг в поддержку президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> во втором по численности городе республики Оше, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a>."На центральной площади Оша проходит митинг сторонников президента Сооронбая Жээнбекова. Они заявили, что считают Жээнбекова легитимным главой государства и проводят мирную, бессрочную акцию в его поддержку. По словам корреспондента Sputnik, на площади собрались порядка 200 человек", - говорится в сообщении.Как уточняет агентство, в 11.00 (8.00 мск) семеро жителей пошли к мэру города Таалайбеку Сарыбашову и попросили разрешения провести митинг. Однако тот напомнил об эпидемиологической ситуации и сообщил, что проконсультируется с юристами. Несмотря на это, в 12.20 (9.20 мск) собрались люди и включили микрофон.В четверг в Оше несколько сотен человек также выходили на митинг в поддержку президента.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578964740.html

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Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T11:05 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, ош, бишкек, киргизия, в мире