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https://ria.ru/20201009/kafiyatullin-1578941272.html
Врач рассказала о болезни утонувшего актера Рината Кафиятуллина
Доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова прокомментировала гибель актера Рината Кафиятуллина в одном из московских фитнес-центров. Об этом сообщает... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T01:36
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ринат кафиятуллин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова прокомментировала гибель актера <a href="http://ria.ru/person_rinat-kafiyatullin/" target="_blank" data-auto="true">Рината Кафиятуллина</a> в одном из московских фитнес-центров. Об этом сообщает <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">kp.ru</a>.Как сообщалось ранее, Кафиятуллин, находясь в бассейне, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи. По данным издания, погибший был инвалидом третьей группы и страдал редким генетическим заболеванием. При этом актер скрывал болезнь от коллег по театру и старался вести обычный образ жизни. "С таким заболеванием он мог заниматься спортом, но только под присмотром медиков. Ходить в фитнес-клуб, а тем более в бассейн, который является объектом повышенной опасности даже для абсолютно здоровых людей, ему было противопоказано. Заболевание вызывает судороги, может привести к инсульту, и все это могла спровоцировать повышенная физическая нагрузка", - заявила Филатова.По ее предположению, молодой человек мог принести в клуб "липовую" справку о состоянии своего здоровья. Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
https://ria.ru/20201008/utonul-1578919946.html
https://ria.ru/20200924/konkina-1577703327.html
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ринат кафиятуллин, москва, происшествия

Врач рассказала о болезни утонувшего актера Рината Кафиятуллина

01:36 09.10.2020 (обновлено: 01:42 09.10.2020)
 
© Фото : @rinoeye/InstagramАктер Ринат Кафиятуллин
Актер Ринат Кафиятуллин - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : @rinoeye/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова прокомментировала гибель актера Рината Кафиятуллина в одном из московских фитнес-центров. Об этом сообщает kp.ru.
Как сообщалось ранее, Кафиятуллин, находясь в бассейне, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.
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По данным издания, погибший был инвалидом третьей группы и страдал редким генетическим заболеванием. При этом актер скрывал болезнь от коллег по театру и старался вести обычный образ жизни.
"С таким заболеванием он мог заниматься спортом, но только под присмотром медиков. Ходить в фитнес-клуб, а тем более в бассейн, который является объектом повышенной опасности даже для абсолютно здоровых людей, ему было противопоказано. Заболевание вызывает судороги, может привести к инсульту, и все это могла спровоцировать повышенная физическая нагрузка", - заявила Филатова.
По ее предположению, молодой человек мог принести в клуб "липовую" справку о состоянии своего здоровья.
Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
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Ринат КафиятуллинМоскваПроисшествия
 
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