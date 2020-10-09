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https://ria.ru/20201009/faberzhe-1578899341.html
Выставка эмалей Фаберже и Рюкерта открылась в Музеях Московского Кремля
Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" открылась в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца Музеев Московского Кремля. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:12
2020-10-09T10:12
культура
новости культуры
выставки
музеи
карл фаберже
московский кремль (музей-заповедник)
сергей иванов (политик)
елена гагарина
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" открылась в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца Музеев Московского Кремля."Та выставка, которую мы сегодня открываем, проходит в знаменательный год. В этом году сто лет со дня смерти Карла Фаберже, и выставку мы приурочили к этой дате. Нам еще раз хотелось вспомнить о творчестве великого русского ювелира, поставщика императорского двора, ювелира, творчество которого известно во всем мире, и произведения которого находятся при всех европейских императорских дворцах", - сказала журналистам генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.На выставке представлены около 400 работ Фаберже и Рюкерта из драгоценных металлов с эмалью, выполненных в различных техниках. Как отметила Гагарина, Фаберже и Рюкерта связывало длительное и плодотворное сотрудничество: Рюкерт создавал свои произведения по заказу Фаберже."Нам хотелось показать не только те произведения, которые вам хорошо известны. Но и то, чем славилось русское ювелирное искусство на протяжении длительного времени. Это искусство эмали", - отметила Гагарина.Как добавила куратор выставки Татьяна Мунтян, в залах также представлены работы, наглядно демонстрирующие собственное творчество русских ювелирных предприятий XIX - XX веков.На выставке также можно увидеть работы, выполненные в технике витражных эмалей. "Они абсолютно прозрачные, держатся среди тончайших серебряных перегородок и сияют как средневековый витраж", - рассказала куратор.Одним из первых выставку посетил спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, председатель попечительского совета Музеев Московского Кремля Сергей Иванов, который назвал имя Фаберже "брендовым"."Все знают Фаберже, как правило, по его восхитительным произведениям художественных яиц. Но мало кто знает, что у него очень много произведений, миниатюр, которые тоже представляют огромную историческую и художественную ценность. Что касается второго автора, здесь представленного, Рюкерта, то мне лично это имя было почти незнакомо. Это тоже величайший современник Фаберже, они работали в паре, если можно так сказать, и у него тоже прекрасные произведения", - отметил Иванов.Выставка проходит в двух залах, что, по словам директора, позволит посетителям рассредоточиться и соблюсти необходимую социальную дистанцию.Увидеть работы Фаберже и Рюкерта можно до 10 января.
https://ria.ru/20201007/faberzhe-1578605635.html
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новости культуры, выставки, музеи, карл фаберже, московский кремль (музей-заповедник), сергей иванов (политик), елена гагарина

Выставка эмалей Фаберже и Рюкерта открылась в Музеях Московского Кремля

10:12 09.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПасхальное яйцо с моделью Сибирского поезда на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы музея Московского Кремля.
Пасхальное яйцо с моделью Сибирского поезда на выставке Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в выставочном зале Успенской звонницы музея Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" открылась в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца Музеев Московского Кремля.
"Та выставка, которую мы сегодня открываем, проходит в знаменательный год. В этом году сто лет со дня смерти Карла Фаберже, и выставку мы приурочили к этой дате. Нам еще раз хотелось вспомнить о творчестве великого русского ювелира, поставщика императорского двора, ювелира, творчество которого известно во всем мире, и произведения которого находятся при всех европейских императорских дворцах", - сказала журналистам генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
На выставке представлены около 400 работ Фаберже и Рюкерта из драгоценных металлов с эмалью, выполненных в различных техниках. Как отметила Гагарина, Фаберже и Рюкерта связывало длительное и плодотворное сотрудничество: Рюкерт создавал свои произведения по заказу Фаберже.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Патриаршего дворца музея Московского Кремля.
Экспонаты выставки Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в выставочном зале Патриаршего дворца музея Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Экспонаты выставки "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Патриаршего дворца музея Московского Кремля.
"Нам хотелось показать не только те произведения, которые вам хорошо известны. Но и то, чем славилось русское ювелирное искусство на протяжении длительного времени. Это искусство эмали", - отметила Гагарина.
Как добавила куратор выставки Татьяна Мунтян, в залах также представлены работы, наглядно демонстрирующие собственное творчество русских ювелирных предприятий XIX - XX веков.
"Например, у нас представлены абсолютно самобытные вещи, не имеющие аналогии нигде в мире. Это ковши, братины, чаши из серебра, покрытые матовой эмалью и шитые натуральным жемчугом. Такие вещи делали только в России", - подчеркнула Мунтян.
На выставке также можно увидеть работы, выполненные в технике витражных эмалей. "Они абсолютно прозрачные, держатся среди тончайших серебряных перегородок и сияют как средневековый витраж", - рассказала куратор.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует экспонат на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы музея Московского Кремля
Девушка фотографирует экспонат на выставке Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в выставочном зале Успенской звонницы музея Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка фотографирует экспонат на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы музея Московского Кремля
Одним из первых выставку посетил спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, председатель попечительского совета Музеев Московского Кремля Сергей Иванов, который назвал имя Фаберже "брендовым".
"Все знают Фаберже, как правило, по его восхитительным произведениям художественных яиц. Но мало кто знает, что у него очень много произведений, миниатюр, которые тоже представляют огромную историческую и художественную ценность. Что касается второго автора, здесь представленного, Рюкерта, то мне лично это имя было почти незнакомо. Это тоже величайший современник Фаберже, они работали в паре, если можно так сказать, и у него тоже прекрасные произведения", - отметил Иванов.
Выставка проходит в двух залах, что, по словам директора, позволит посетителям рассредоточиться и соблюсти необходимую социальную дистанцию.
Увидеть работы Фаберже и Рюкерта можно до 10 января.
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 14:16Культура
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиКарл ФабержеМосковский Кремль (музей-заповедник)Сергей Иванов (политик)Елена Гагарина
 
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