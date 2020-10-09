https://ria.ru/20201009/faberzhe-1578899341.html

Выставка эмалей Фаберже и Рюкерта открылась в Музеях Московского Кремля

Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" открылась в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца Музеев Московского Кремля. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:12

2020-10-09T10:12

2020-10-09T10:12

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карл фаберже

московский кремль (музей-заповедник)

сергей иванов (политик)

елена гагарина

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" открылась в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца Музеев Московского Кремля."Та выставка, которую мы сегодня открываем, проходит в знаменательный год. В этом году сто лет со дня смерти Карла Фаберже, и выставку мы приурочили к этой дате. Нам еще раз хотелось вспомнить о творчестве великого русского ювелира, поставщика императорского двора, ювелира, творчество которого известно во всем мире, и произведения которого находятся при всех европейских императорских дворцах", - сказала журналистам генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.На выставке представлены около 400 работ Фаберже и Рюкерта из драгоценных металлов с эмалью, выполненных в различных техниках. Как отметила Гагарина, Фаберже и Рюкерта связывало длительное и плодотворное сотрудничество: Рюкерт создавал свои произведения по заказу Фаберже."Нам хотелось показать не только те произведения, которые вам хорошо известны. Но и то, чем славилось русское ювелирное искусство на протяжении длительного времени. Это искусство эмали", - отметила Гагарина.Как добавила куратор выставки Татьяна Мунтян, в залах также представлены работы, наглядно демонстрирующие собственное творчество русских ювелирных предприятий XIX - XX веков.На выставке также можно увидеть работы, выполненные в технике витражных эмалей. "Они абсолютно прозрачные, держатся среди тончайших серебряных перегородок и сияют как средневековый витраж", - рассказала куратор.Одним из первых выставку посетил спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии, председатель попечительского совета Музеев Московского Кремля Сергей Иванов, который назвал имя Фаберже "брендовым"."Все знают Фаберже, как правило, по его восхитительным произведениям художественных яиц. Но мало кто знает, что у него очень много произведений, миниатюр, которые тоже представляют огромную историческую и художественную ценность. Что касается второго автора, здесь представленного, Рюкерта, то мне лично это имя было почти незнакомо. Это тоже величайший современник Фаберже, они работали в паре, если можно так сказать, и у него тоже прекрасные произведения", - отметил Иванов.Выставка проходит в двух залах, что, по словам директора, позволит посетителям рассредоточиться и соблюсти необходимую социальную дистанцию.Увидеть работы Фаберже и Рюкерта можно до 10 января.

https://ria.ru/20201007/faberzhe-1578605635.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, карл фаберже, московский кремль (музей-заповедник), сергей иванов (политик), елена гагарина