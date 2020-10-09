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https://ria.ru/20201009/derevya-1579390453.html
Москвичи подали 5 тысяч заявок на высадку семейных деревьев этой осенью
Жители столицы подали более пяти тысяч заявок на участие в проекте "Наше дерево" этой осенью, в рамках проекта именные растения появятся в 26 столичных парках,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:36
2020-10-12T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Жители столицы подали более пяти тысяч заявок на участие в проекте "Наше дерево" этой осенью, в рамках проекта именные растения появятся в 26 столичных парках, сообщается на сайте мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Проект "Наше дерево" дает возможность москвичам, у которых 1 января 2019 года и позже родился ребенок, посадить в парке семейное дерево. Принять участие в акции можно в течение трех лет с момента появления малыша."Москвичи подали заявки на высадку этой осенью 5044 саженцев в рамках проекта "Наше дерево". Именные растения появятся на 26 парковых территориях столицы. В этом году молодые родители чаще всего выбирали липу: забронировано для высадки 2177 деревьев", — говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году участники проекта чаще всего хотели высадить растение в природно-историческом парке "Битцевский лес" и в Измайловском парке. В каждом из них появится более 600 деревьев разных пород."В прошлом году по заявкам горожан мы высадили две тысячи деревьев, в этом году получили в 2,5 раза больше заявок. Поэтому было принято решение о высадке таких именных деревьев дважды в год: весной и осенью. В столичных парках уже подготовлены места с запасом — для более чем 20 тысяч деревьев", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петра Бирюкова</a>.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Москвичи подали 5 тысяч заявок на высадку семейных деревьев этой осенью

08:36 09.10.2020 (обновлено: 12:38 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевБолее 4 тысяч деревьев высадили в Волго-Ахтубинской пойме
Более 4 тысяч деревьев высадили в Волго-Ахтубинской пойме - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жители столицы подали более пяти тысяч заявок на участие в проекте "Наше дерево" этой осенью, в рамках проекта именные растения появятся в 26 столичных парках, сообщается на сайте мэра Москвы.
Проект "Наше дерево" дает возможность москвичам, у которых 1 января 2019 года и позже родился ребенок, посадить в парке семейное дерево. Принять участие в акции можно в течение трех лет с момента появления малыша.
"Москвичи подали заявки на высадку этой осенью 5044 саженцев в рамках проекта "Наше дерево". Именные растения появятся на 26 парковых территориях столицы. В этом году молодые родители чаще всего выбирали липу: забронировано для высадки 2177 деревьев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году участники проекта чаще всего хотели высадить растение в природно-историческом парке "Битцевский лес" и в Измайловском парке. В каждом из них появится более 600 деревьев разных пород.
"В прошлом году по заявкам горожан мы высадили две тысячи деревьев, в этом году получили в 2,5 раза больше заявок. Поэтому было принято решение о высадке таких именных деревьев дважды в год: весной и осенью. В столичных парках уже подготовлены места с запасом — для более чем 20 тысяч деревьев", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
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