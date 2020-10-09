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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/blagoustroystvo-1579104140.html
Собянин рассказал о влиянии благоустройства города на ситуацию с COVID-19
Широкие улицы и многочисленные парки помогают москвичам дистанцироваться в период коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:31
2020-10-09T19:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Широкие улицы и многочисленные парки помогают москвичам дистанцироваться в период <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в пятницу."Улицы стали шире, это значит возможностей пройтись, не контактируя друг с другом, стало больше. Во-вторых, если у нас было 2-3 десятка приличных парков, то сегодня в городе их около 500. Не надо в парк <a href="http://ria.ru/location_Gorkijj/" target="_blank" data-auto="true">Горького</a> ездить, можно найти парк рядом со своим домом, там гулять, заниматься спортом, и это тоже такое рассредоточение людей", - сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как благоустройство города влияет на снижение заболеваемости коронавирусом.Он отметил, что введение десятков новых станций метро, <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a>, новых дорог сделало транспортную систему более комфортной и концентрация людей в общественном транспорте стала меньше.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579095510.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о влиянии благоустройства города на ситуацию с COVID-19

19:31 09.10.2020
 
© РИА Новости / Денис ГришкинМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Денис Гришкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Широкие улицы и многочисленные парки помогают москвичам дистанцироваться в период коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.
"Улицы стали шире, это значит возможностей пройтись, не контактируя друг с другом, стало больше. Во-вторых, если у нас было 2-3 десятка приличных парков, то сегодня в городе их около 500. Не надо в парк Горького ездить, можно найти парк рядом со своим домом, там гулять, заниматься спортом, и это тоже такое рассредоточение людей", - сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как благоустройство города влияет на снижение заболеваемости коронавирусом.
Временный госпиталь COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Собянин назвал следующую неделю решающей в ситуации с коронавирусом
Он отметил, что введение десятков новых станций метро, МЦК, новых дорог сделало транспортную систему более комфортной и концентрация людей в общественном транспорте стала меньше.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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