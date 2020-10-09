https://ria.ru/20201009/bishkek-1579070843.html

В Бишкеке начал действовать режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения вступает в силу на территории столицы Киргизии Бишкека в соответствии с указом президента Сооронбая Жээнбекова. Он будет... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:07

2020-10-09T17:07

2020-10-09T17:07

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

игорь шестаков

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Режим чрезвычайного положения вступает в силу на территории столицы Киргизии <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкека</a> в соответствии с указом президента <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбая Жээнбекова</a>. Он будет действовать до 8.00 (5.00 мск) 21 октября.Согласно указу главы государства, генеральному штабу вооруженных сил Киргизии поручается "ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".На период режима ЧП комендантом Бишкека назначен замглавы МВД Алмазбек Орозалиев.Во время режима чрезвычайного положения разрешается вводить комендантский час, а также особый режим въезда и выезда граждан. Отдельным гражданам может быть запрещено покидать свой дом или квартиру либо место временного проживания.Кроме того, может быть запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.Нарушители общественного порядка, не являющиеся жителями данной местности, в том числе иностранцы, в соответствии с президентским указом, будут выдворены за свой счет.Что касается работы СМИ, то на период режима ЧП может быть введен контроль за теми из них, которые будут использоваться для нагнетания обстановки. СМИ также рекомендуется распространять информацию, предоставленную комендантом.Могут быть также введены особые правила пользования связью. Комендатуре также разрешено ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатов.<strong>ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КТО БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ УКАЗ</strong>По мнению политолога, сопредседателя киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" <a href="https://ria.ru/person_Igor_SHestakov_2" target="_blank">Игоря Шестакова</a>, указом о введении режима чрезвычайного положения на территории Бишкека президент Киргизии напомнил о своем существовании, главная проблема - как этот указ будет реализовываться в отсутствие руководителей правоохранительных ведомств, а у назначенного коменданта не хватит возможностей, чтобы следить за его исполнением."В отсутствие руководителей правоохранительных органов, правительства как может быть этот указ реализован? Благое пожелание, но можно вспомнить, что и в 2005 году, и в 2010 году были указы о ЧП, но это не помешало митингующим сместить (Аскара) Акаева и (Курманбека) Бакиева. Но тогда даже были руководители правоохранительных органов не в должности и.о., а на полноценных постах. Был совет безопасности, а сейчас никого нет. Кто его будет исполнять? Указ реализовывать некому", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, "в лучшем случае правоохранительные органы попытаются, если будут акции мародерства, защитить город и безопасность бишкекчан". "По сути дела у нас этими вопросами с 6 октября занимается народная дружина. Этот указ - напоминание о том, что есть президент, а как его реализовывать - непонятно", - указал политолог.Шестаков напомнил, что президент действительно обладает функциями главнокомандующего вооруженными силами. "Но для этого он должен находиться как минимум в Бишкеке. А он, скорее всего, отсутствует. О том, где сейчас секретарь совета безопасности, второй человек, тоже нет информации. А коменданта, назначенного по указу, не хватит: митингующих гораздо больше, чем у коменданта возможностей", - сказал он.В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова. 2020-10-09T17:07 true PT2M15S

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-09T17:07 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, игорь шестаков, бишкек, киргизия, в мире