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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/bishkek-1578946792.html
Ночь в Бишкеке прошла без погромов и мародерства
Ночь в Бишкеке прошла спокойно, без погромов и мародерства, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного Главного управления внутренних дел. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T07:26
2020-10-09T07:26
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Ночь в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> прошла спокойно, без погромов и мародерства, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного Главного управления внутренних дел."В Бишкеке обстановка спокойная, каких-либо фактов погромов и мародерства зафиксировано не было", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, сотрудники правоохранительных органов вместе с народными дружинами контролируют порядок в городе."Все объекты частного предпринимательства и государственного имущества находятся под охраной. Важные стратегические объекты под полным контролем", - подчеркнули в управлении.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578937418.html
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бишкек, киргизия, в мире

Ночь в Бишкеке прошла без погромов и мародерства

07:26 09.10.2020
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Ночь в Бишкеке прошла спокойно, без погромов и мародерства, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного Главного управления внутренних дел.
"В Бишкеке обстановка спокойная, каких-либо фактов погромов и мародерства зафиксировано не было", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов вместе с народными дружинами контролируют порядок в городе.
"Все объекты частного предпринимательства и государственного имущества находятся под охраной. Важные стратегические объекты под полным контролем", - подчеркнули в управлении.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 23:54Протесты в Бишкеке
Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
 
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