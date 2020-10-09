Ночь в Бишкеке прошла без погромов и мародерства
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Ночь в Бишкеке прошла спокойно, без погромов и мародерства, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного Главного управления внутренних дел.
"В Бишкеке обстановка спокойная, каких-либо фактов погромов и мародерства зафиксировано не было", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов вместе с народными дружинами контролируют порядок в городе.
"Все объекты частного предпринимательства и государственного имущества находятся под охраной. Важные стратегические объекты под полным контролем", - подчеркнули в управлении.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.