https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html

"Они сильны как никогда": в НАТО оценили мощь армии России

Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

2020-10-09T08:00

сармат (ракета)

ракетные войска стратегического назначения

воздушно-десантные войска россии

международная космическая станция (мкс)

су-34

москва

сирия

грузия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических исследований (IISS). Британские эксперты пришли к выводу, что военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР. Триггером, запустившим процесс модернизации, послужила операция по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го. О главных выводах аналитиков IISS — в материале РИА Новости.Мобильные ракетыРоссия после развала СССР смогла сохранить ключевое средство обеспечения национальной безопасности — силы ядерного сдерживания, отмечают авторы доклада. В IISS справедливо указывают, что расширение НАТО на восток и размещение элементов ПРО в Европе Москва рассматривает как прямую военную угрозу. А учитывая общее преимущество Североатлантического альянса в обычных вооружениях и численности личного состава, Кремль сделал акцент на модернизации ядерных арсеналов."Системы наземного базирования по-прежнему остаются основой стратегического арсенала России, однако за последние 30 лет Москва серьезно пересмотрела свой подход, — говорится в докладе. — Русские сегодня больше делают ставку на мобильные ракетные установки, чем на шахтные. В случае войны их гораздо сложнее обнаружить и уничтожить. Стратегические подводные крейсера — второй по важности элемент сил ядерного сдерживания, несмотря на сложности, с которыми Россия столкнулась при создании ракеты "Булава". Вероятно, воздушная компонента — самая слабая: бомбардировщики Ту-95 служат с середины прошлого века. Впрочем, и они постоянно модернизируются".Эксперты IISS подчеркивают, что, помимо традиционных средств доставки ядерного оружия, Россия работает и над инновационными техническими решениями. И если испытания крылатой ракеты "Буревестник" успешными пока назвать сложно, то ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком вскоре примут на вооружение.Британцы уверены: носителем "Авангарда" станет тяжелая МБР РС-28 "Сармат" и это серьезно повысит боевые возможности РВСН.Больше контрактниковПо оценкам английских специалистов, российские Сухопутные войска и ВДВ с 2008-го проделали большой путь. Сегодня их боевое ядро — контрактники, срочников с каждым годом все меньше. Основная структурная единица — мобильные и хорошо вооруженные батальонно-тактические группы. Сухопутные войска и десантники постоянно демонстрируют рост профессионализма на регулярных учениях."Вооружение и оснащение Сухопутных войск и ВДВ серьезно улучшилось, — говорится в докладе. — Возможно, не так радикально, как многим казалось в 2015-м, когда Россия впервые продемонстрировала боевую технику нового поколения, включая танки Т-14 на платформе "Армата". Эти новинки до армии пока не дошли. В ближайшем будущем основой ударной мощи Сухопутных войск останутся модернизированные танки Т-72Б3".Тем не менее, признают англичане, модернизация самоходок и принятие на вооружение оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер-М" сделали Сухопутные войска более "дальнобойными". В сочетании с технологиями сетецентрической войны и разведывательными беспилотниками эта техника как минимум не уступает западным аналогам по боевым возможностям.Сирийский опытПо мнению экспертов IISS, особенно наглядна модернизация Вооруженных сил России на примере Воздушно-космических сил. Если в конце нулевых в войска поступало по паре новых самолетов в год, то в середине 2010-х — сотни. Возможности ВКС значительно вырастут после того, как они получат 76 истребителей пятого поколения Су-57. Их должны передать в рамках ГПВ-2027."Пока Су-57 в разработке, ВКС активно закупают самые современные и продвинутые истребители Су-35С, — уточняют аналитики. — Обновляется и дальняя авиация. Россия возобновила строительство стратегических бомбардировщиков Ту-160 и эффективно модернизирует старые самолеты. Одновременно ведутся работы над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Но пока неясно, потянет ли страна финансово эту программу при параллельном строительстве новых Ту-160". В IISS подчеркивают, что нынешние планы по модернизации воздушного флота России продиктованы во многом боевым опытом, приобретенным в Сирии. Так, в прошлом году подписали контракты на обновление фронтовых бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-28 и Ка-52. В Военно-морском флоте дела похуже. Британские эксперты отмечают, что Россия испытывает сложности со строительством крупных надводных боевых кораблей, а единственный авианосец находится в ремонте и когда вернется в строй — непонятно. Вместе с тем Москва медленно, но верно обновляет подводный флот.В частности, активно строят дизель-электрические субмарины проекта 636.3 и стратегические "Бореи". Наконец, Россия проделала большую работу по перевооружению кораблей на комплексы дальнобойного высокоточного оружия."Конечно, ВМФ России больше приспособлен для прибрежных операций, чем долгих походов в открытый океан, — читаем в докладе. — Однако крылатые ракеты "Калибр", а также строительство их носителей, как правило, небольших кораблей, позволяют русскому флоту поражать цели на огромных дистанциях".Остановили развалАнгличане приходят к выводу, что российские Вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его в деле. Результаты военной реформы налицо. Хотя в Вооруженных силах еще много проблем, это уже далеко не та армия, которая пресекала агрессию Грузии в августе 2008-го."Нынешнее десятилетие стало очень значимым для развития наших Вооруженных сил, — рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Хочу сразу оговориться насчет новейших российских систем, которые стали поступать в войска. Ведь воюют не технологии, не образцы вооружений, а соединения, группировки. И если вы блестяще создали танк Т-14, то нужно еще, чтобы этих танков в армии было достаточное количество, а у нас к их массовому производству перешли только в текущем году. Поэтому я бы высказался осторожнее: нам удалось переломить тенденцию развала и начать восстановление".Напомним: на форуме "Армия-2020" Минобороны объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 триллиона рублей. В результате армия получит более 500 новых образцов техники, свыше 80 тысяч ракет и боеприпасов.

https://ria.ru/20200907/submarina-1576853611.html

https://ria.ru/20200924/ukraina-ucheniya-1577669473.html

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москва

сирия

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сармат (ракета), ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска россии, международная космическая станция (мкс), су-34, москва, сирия, грузия, безопасность