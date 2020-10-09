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https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html
"Они сильны как никогда": в НАТО оценили мощь армии России
Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:00
2020-10-09T08:00
сармат (ракета)
ракетные войска стратегического назначения
воздушно-десантные войска россии
международная космическая станция (мкс)
су-34
москва
сирия
грузия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических исследований (IISS). Британские эксперты пришли к выводу, что военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР. Триггером, запустившим процесс модернизации, послужила операция по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го. О главных выводах аналитиков IISS — в материале РИА Новости.Мобильные ракетыРоссия после развала СССР смогла сохранить ключевое средство обеспечения национальной безопасности — силы ядерного сдерживания, отмечают авторы доклада. В IISS справедливо указывают, что расширение НАТО на восток и размещение элементов ПРО в Европе Москва рассматривает как прямую военную угрозу. А учитывая общее преимущество Североатлантического альянса в обычных вооружениях и численности личного состава, Кремль сделал акцент на модернизации ядерных арсеналов."Системы наземного базирования по-прежнему остаются основой стратегического арсенала России, однако за последние 30 лет Москва серьезно пересмотрела свой подход, — говорится в докладе. — Русские сегодня больше делают ставку на мобильные ракетные установки, чем на шахтные. В случае войны их гораздо сложнее обнаружить и уничтожить. Стратегические подводные крейсера — второй по важности элемент сил ядерного сдерживания, несмотря на сложности, с которыми Россия столкнулась при создании ракеты "Булава". Вероятно, воздушная компонента — самая слабая: бомбардировщики Ту-95 служат с середины прошлого века. Впрочем, и они постоянно модернизируются".Эксперты IISS подчеркивают, что, помимо традиционных средств доставки ядерного оружия, Россия работает и над инновационными техническими решениями. И если испытания крылатой ракеты "Буревестник" успешными пока назвать сложно, то ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком вскоре примут на вооружение.Британцы уверены: носителем "Авангарда" станет тяжелая МБР РС-28 "Сармат" и это серьезно повысит боевые возможности РВСН.Больше контрактниковПо оценкам английских специалистов, российские Сухопутные войска и ВДВ с 2008-го проделали большой путь. Сегодня их боевое ядро — контрактники, срочников с каждым годом все меньше. Основная структурная единица — мобильные и хорошо вооруженные батальонно-тактические группы. Сухопутные войска и десантники постоянно демонстрируют рост профессионализма на регулярных учениях."Вооружение и оснащение Сухопутных войск и ВДВ серьезно улучшилось, — говорится в докладе. — Возможно, не так радикально, как многим казалось в 2015-м, когда Россия впервые продемонстрировала боевую технику нового поколения, включая танки Т-14 на платформе "Армата". Эти новинки до армии пока не дошли. В ближайшем будущем основой ударной мощи Сухопутных войск останутся модернизированные танки Т-72Б3".Тем не менее, признают англичане, модернизация самоходок и принятие на вооружение оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер-М" сделали Сухопутные войска более "дальнобойными". В сочетании с технологиями сетецентрической войны и разведывательными беспилотниками эта техника как минимум не уступает западным аналогам по боевым возможностям.Сирийский опытПо мнению экспертов IISS, особенно наглядна модернизация Вооруженных сил России на примере Воздушно-космических сил. Если в конце нулевых в войска поступало по паре новых самолетов в год, то в середине 2010-х — сотни. Возможности ВКС значительно вырастут после того, как они получат 76 истребителей пятого поколения Су-57. Их должны передать в рамках ГПВ-2027."Пока Су-57 в разработке, ВКС активно закупают самые современные и продвинутые истребители Су-35С, — уточняют аналитики. — Обновляется и дальняя авиация. Россия возобновила строительство стратегических бомбардировщиков Ту-160 и эффективно модернизирует старые самолеты. Одновременно ведутся работы над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Но пока неясно, потянет ли страна финансово эту программу при параллельном строительстве новых Ту-160". В IISS подчеркивают, что нынешние планы по модернизации воздушного флота России продиктованы во многом боевым опытом, приобретенным в Сирии. Так, в прошлом году подписали контракты на обновление фронтовых бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-28 и Ка-52. В Военно-морском флоте дела похуже. Британские эксперты отмечают, что Россия испытывает сложности со строительством крупных надводных боевых кораблей, а единственный авианосец находится в ремонте и когда вернется в строй — непонятно. Вместе с тем Москва медленно, но верно обновляет подводный флот.В частности, активно строят дизель-электрические субмарины проекта 636.3 и стратегические "Бореи". Наконец, Россия проделала большую работу по перевооружению кораблей на комплексы дальнобойного высокоточного оружия."Конечно, ВМФ России больше приспособлен для прибрежных операций, чем долгих походов в открытый океан, — читаем в докладе. — Однако крылатые ракеты "Калибр", а также строительство их носителей, как правило, небольших кораблей, позволяют русскому флоту поражать цели на огромных дистанциях".Остановили развалАнгличане приходят к выводу, что российские Вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его в деле. Результаты военной реформы налицо. Хотя в Вооруженных силах еще много проблем, это уже далеко не та армия, которая пресекала агрессию Грузии в августе 2008-го."Нынешнее десятилетие стало очень значимым для развития наших Вооруженных сил, — рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Хочу сразу оговориться насчет новейших российских систем, которые стали поступать в войска. Ведь воюют не технологии, не образцы вооружений, а соединения, группировки. И если вы блестяще создали танк Т-14, то нужно еще, чтобы этих танков в армии было достаточное количество, а у нас к их массовому производству перешли только в текущем году. Поэтому я бы высказался осторожнее: нам удалось переломить тенденцию развала и начать восстановление".Напомним: на форуме "Армия-2020" Минобороны объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 триллиона рублей. В результате армия получит более 500 новых образцов техники, свыше 80 тысяч ракет и боеприпасов.
https://ria.ru/20200907/submarina-1576853611.html
https://ria.ru/20200924/ukraina-ucheniya-1577669473.html
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москва
сирия
грузия
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сармат (ракета), ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска россии, международная космическая станция (мкс), су-34, москва, сирия, грузия, безопасность

"Они сильны как никогда": в НАТО оценили мощь армии России

08:00 09.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТанк Т-80
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная — так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института стратегических исследований (IISS). Британские эксперты пришли к выводу, что военная машина Кремля достигла пика боеспособности с момента распада СССР. Триггером, запустившим процесс модернизации, послужила операция по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го. О главных выводах аналитиков IISS — в материале РИА Новости.

Мобильные ракеты

Россия после развала СССР смогла сохранить ключевое средство обеспечения национальной безопасности — силы ядерного сдерживания, отмечают авторы доклада. В IISS справедливо указывают, что расширение НАТО на восток и размещение элементов ПРО в Европе Москва рассматривает как прямую военную угрозу. А учитывая общее преимущество Североатлантического альянса в обычных вооружениях и численности личного состава, Кремль сделал акцент на модернизации ядерных арсеналов.
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Пресс-служба МО РФ
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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
"Системы наземного базирования по-прежнему остаются основой стратегического арсенала России, однако за последние 30 лет Москва серьезно пересмотрела свой подход, — говорится в докладе. — Русские сегодня больше делают ставку на мобильные ракетные установки, чем на шахтные. В случае войны их гораздо сложнее обнаружить и уничтожить. Стратегические подводные крейсера — второй по важности элемент сил ядерного сдерживания, несмотря на сложности, с которыми Россия столкнулась при создании ракеты "Булава". Вероятно, воздушная компонента — самая слабая: бомбардировщики Ту-95 служат с середины прошлого века. Впрочем, и они постоянно модернизируются".
Эксперты IISS подчеркивают, что, помимо традиционных средств доставки ядерного оружия, Россия работает и над инновационными техническими решениями. И если испытания крылатой ракеты "Буревестник" успешными пока назвать сложно, то ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком вскоре примут на вооружение.
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Британцы уверены: носителем "Авангарда" станет тяжелая МБР РС-28 "Сармат" и это серьезно повысит боевые возможности РВСН.

Больше контрактников

По оценкам английских специалистов, российские Сухопутные войска и ВДВ с 2008-го проделали большой путь. Сегодня их боевое ядро — контрактники, срочников с каждым годом все меньше. Основная структурная единица — мобильные и хорошо вооруженные батальонно-тактические группы. Сухопутные войска и десантники постоянно демонстрируют рост профессионализма на регулярных учениях.
© Фото : министерство обороны Российской ФедерацииЭкипировка для военнослужащих Сухопутных войск "Ратник"
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : министерство обороны Российской Федерации
Экипировка для военнослужащих Сухопутных войск "Ратник"
"Вооружение и оснащение Сухопутных войск и ВДВ серьезно улучшилось, — говорится в докладе. — Возможно, не так радикально, как многим казалось в 2015-м, когда Россия впервые продемонстрировала боевую технику нового поколения, включая танки Т-14 на платформе "Армата". Эти новинки до армии пока не дошли. В ближайшем будущем основой ударной мощи Сухопутных войск останутся модернизированные танки Т-72Б3".
Тем не менее, признают англичане, модернизация самоходок и принятие на вооружение оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер-М" сделали Сухопутные войска более "дальнобойными". В сочетании с технологиями сетецентрической войны и разведывательными беспилотниками эта техника как минимум не уступает западным аналогам по боевым возможностям.

Сирийский опыт

По мнению экспертов IISS, особенно наглядна модернизация Вооруженных сил России на примере Воздушно-космических сил. Если в конце нулевых в войска поступало по паре новых самолетов в год, то в середине 2010-х — сотни. Возможности ВКС значительно вырастут после того, как они получат 76 истребителей пятого поколения Су-57. Их должны передать в рамках ГПВ-2027.
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Андрей Катаев
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
"Пока Су-57 в разработке, ВКС активно закупают самые современные и продвинутые истребители Су-35С, — уточняют аналитики. — Обновляется и дальняя авиация. Россия возобновила строительство стратегических бомбардировщиков Ту-160 и эффективно модернизирует старые самолеты. Одновременно ведутся работы над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Но пока неясно, потянет ли страна финансово эту программу при параллельном строительстве новых Ту-160".
В IISS подчеркивают, что нынешние планы по модернизации воздушного флота России продиктованы во многом боевым опытом, приобретенным в Сирии. Так, в прошлом году подписали контракты на обновление фронтовых бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-28 и Ка-52.
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В Военно-морском флоте дела похуже. Британские эксперты отмечают, что Россия испытывает сложности со строительством крупных надводных боевых кораблей, а единственный авианосец находится в ремонте и когда вернется в строй — непонятно. Вместе с тем Москва медленно, но верно обновляет подводный флот.
В частности, активно строят дизель-электрические субмарины проекта 636.3 и стратегические "Бореи". Наконец, Россия проделала большую работу по перевооружению кораблей на комплексы дальнобойного высокоточного оружия.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАПЛ "Князь Владимир" в Гаджиево
АПЛ Князь Владимир в Гаджиево - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
АПЛ "Князь Владимир" в Гаджиево
"Конечно, ВМФ России больше приспособлен для прибрежных операций, чем долгих походов в открытый океан, — читаем в докладе. — Однако крылатые ракеты "Калибр", а также строительство их носителей, как правило, небольших кораблей, позволяют русскому флоту поражать цели на огромных дистанциях".

Остановили развал

Англичане приходят к выводу, что российские Вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его в деле. Результаты военной реформы налицо. Хотя в Вооруженных силах еще много проблем, это уже далеко не та армия, которая пресекала агрессию Грузии в августе 2008-го.
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"Нынешнее десятилетие стало очень значимым для развития наших Вооруженных сил, — рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Хочу сразу оговориться насчет новейших российских систем, которые стали поступать в войска. Ведь воюют не технологии, не образцы вооружений, а соединения, группировки. И если вы блестяще создали танк Т-14, то нужно еще, чтобы этих танков в армии было достаточное количество, а у нас к их массовому производству перешли только в текущем году. Поэтому я бы высказался осторожнее: нам удалось переломить тенденцию развала и начать восстановление".
Напомним: на форуме "Армия-2020" Минобороны объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 триллиона рублей. В результате армия получит более 500 новых образцов техники, свыше 80 тысяч ракет и боеприпасов.
 
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Сармат (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияВоздушно-десантные войска РоссииМеждународная космическая станция (МКС)Су-34МоскваСирияГрузияБезопасность
 
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