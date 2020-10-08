https://ria.ru/20201008/voennye-1578842297.html

В Житомирской области нашли тела трех украинских военных

Тела трех украинских военнослужащих были найдены за пределами воинской части в Житомирской области, признаков насильственной смерти не обнаружено, полиция... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:00

2020-10-08T15:00

2020-10-08T15:02

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<strong>КИЕВ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Тела трех украинских военнослужащих были найдены за пределами воинской части в <a href="http://ria.ru/location_Zhytomyr_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Житомирской области</a>, признаков насильственной смерти не обнаружено, полиция проводит расследование, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг."Утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы области и Андрушовское отделение полиции. Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено", - говорится в сообщении на сайте полиции области.Отмечается, что умершими оказались 23-летние уроженцы Сумской и <a href="http://ria.ru/location_Dnipropetrovsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Днепропетровской областей</a>, а также 21-летний военнослужащий из Черновцов. Все военные проходили службу по контракту."Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", - добавили в полиции.Командование сил логистики вооруженных сил Украины отметило, что утром в четверг указанные военнослужащие отсутствовали во время построения в воинской части."Восьмого октября 2020 год во время утреннего построения в одной из воинских частей командованием сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту. В результате разыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трех военнослужащих без признаков жизни. По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти и физического воздействия к погибшим военнослужащим не обнаружено", - сообщила пресс-служба командования в Facebook.

https://ria.ru/20200923/donbass-1577661653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, днепропетровская область, житомирская область, украина, в мире