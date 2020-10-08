Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/vaktsinatsiya-1578854077.html
Штрафы за отказ от вакцинации исключили из нового КоАП
Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, заявил РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:41
2020-10-08T15:44
дмитрий вяткин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578290685_0:37:2979:1713_1400x0_80_0_0_63ff34a05ed2747d80bd2088f2a5667a.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, заявил РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Вяткин</a>.Предыдущая версия проекта кодекса устанавливала для граждан из группы риска штраф до семи тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Как ранее пояснял <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>, предполагалось, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска."Нет этого. Убрали", - сказал агентству Вяткин.Проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинуты из-за большого количества поступивших замечаний и предложений.
https://radiosputnik.ria.ru/20200530/1572225781.html
https://ria.ru/20200729/1575116935.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578290685_24:0:2755:2048_1400x0_80_0_0_528a90c1e4ead50a25fb859705a99974.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий вяткин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество

Штрафы за отказ от вакцинации исключили из нового КоАП

15:41 08.10.2020 (обновлено: 15:44 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время подготовки к вакцинации сотрудников Мурманской областной клинической больницы
Медицинский работник во время подготовки к вакцинации сотрудников Мурманской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, заявил РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
Предыдущая версия проекта кодекса устанавливала для граждан из группы риска штраф до семи тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Как ранее пояснял Роспотребнадзор, предполагалось, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат - РИА Новости, 1920, 30.05.2020
30 мая, 16:49
В Совфеде объяснили, кого затронут штрафы за отказ от вакцинации
"Нет этого. Убрали", - сказал агентству Вяткин.
Проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.
Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинуты из-за большого количества поступивших замечаний и предложений.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 16:03
ОНФ предложит Минюсту включить нормы о защите животных в КоАП
 
Обсудить2
Дмитрий ВяткинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова сочла нежелательными поездки с детьми на юг
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния