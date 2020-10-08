https://ria.ru/20201008/vaktsinatsiya-1578854077.html

Штрафы за отказ от вакцинации исключили из нового КоАП

Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, заявил РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:41

2020-10-08T15:41

2020-10-08T15:44

дмитрий вяткин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, заявил РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vjatkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Вяткин</a>.Предыдущая версия проекта кодекса устанавливала для граждан из группы риска штраф до семи тысяч рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Как ранее пояснял <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>, предполагалось, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска."Нет этого. Убрали", - сказал агентству Вяткин.Проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Ранее предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинуты из-за большого количества поступивших замечаний и предложений.

https://radiosputnik.ria.ru/20200530/1572225781.html

https://ria.ru/20200729/1575116935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий вяткин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество