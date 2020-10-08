https://ria.ru/20201008/ukrainskaya-pravoslavnaya-tserkov-1578818275.html

Гаврилов: нарушения прав верующих УПЦ нужно обсуждать в СПЧ ООН

Украина должна выполнить все принятые на себя перед международным сообществом обязательства и искоренять все формы псевдорелигиозного тоталитаризма, заявил в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:30

2020-10-08T13:30

2020-10-08T13:30

религия и мировоззрение

религия

константинопольский патриархат

мило джуканович

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

петр порошенко

госдума рф

сергей гаврилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155577/65/1555776563_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_b7187a3ebca7f9e1959401fdfa65d86c.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Украина должна выполнить все принятые на себя перед международным сообществом обязательства и искоренять все формы псевдорелигиозного тоталитаризма, заявил в четверг РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя инициативу передачи в СПЧ ООН материалов о нарушении прав верующих УПЦ.Ранее в Московском патриархате сообщили, что международная неправительственная организация "Общественная правозащита" собирает документы, чтобы представить на 45-й сессии Совета по правам человека ООН дело о нарушении прав верующих Украинской православной церкви в городе Золочев Львовской области.По мнению Гаврилова, Украина сегодня "пожинает плоды очень близорукой и агрессивной политики вмешательства во внутренние дела, которая была осуществлена после 2014 года"."Это и активный прозелитизм греко-католиков в традиционной православной Украине, который привел к религиозному ожесточению. Это и попытки (экс-президента - ред.) Петра Порошенко использовать "религиозный" фактор для достижения политических целей. Безусловно, в условиях глобализации резко возрастет стремление людей к базисным духовных ценностям. Агрессивные силы, понимая важность "религиозного" фактора, активно им пользуется", - сказал Гаврилов.В пример он привел Черногорию, где лидер правившей более 30 лет партии Мило Джуканович пытался придумать свою квазирелигиозную группировку для раскола православия и управления страной. И на Украине, по словам депутата, радикальные экстремистские силы, чуждые христианству, используют так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), созданную патриархом Варфоломеем, для политического управления населением и выстраивания на основе нацистских моделей тоталитарного общества."Понятно, что в эту основу совсем не вписывается православие... Действия, которые направлены на захват храмов, продиктованы задачей вытеснения традиционного христианства и создания экстремистского общества. Поэтому крайне важно поддерживать инициативы правозащитников, в частности, организации "Общественная правозащита". Права человека включают в себя право на свободу совести, на выбор языка, на следование традициям своей культуры", - отметил Гаврилов.Он полагает, что у Украины есть шанс вернуться "в состояние свободного общества, в котором права человека незыблемы и священны". Этот вопрос должен стать ключевым и в Совете по правам человека, и на евразийских площадках, считает глава думского комитета.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились, однако не прекратились.

https://ria.ru/20200929/katoliki-1577957532.html

https://ria.ru/20200929/ukrainskaya-pravoslavnaya-tserkov--1577940348.html

львовская область

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, константинопольский патриархат, мило джуканович, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, госдума рф, сергей гаврилов, львовская область, киев, украина, в мире