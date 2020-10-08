https://ria.ru/20201008/trassa-1578756941.html

Движение на трассе рядом с горящим арсеналом под Рязанью восстановили

За ночь восстановлено движение автотранспорта на федеральной трассе "Каспий" в Рязанской области в районе складов, где происходят взрывы, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:05

2020-10-08T09:05

2020-10-08T15:00

взрывы на складах в рязанской области

дмитрий булгаков

ил-76

ми-8

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> За ночь восстановлено движение автотранспорта на федеральной трассе "Каспий" в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> в районе складов, где происходят взрывы, сообщили в Минобороны России.В среду вечером сообщалось, что группировка по ликвидации пожара на военных складах в Рязанской области была увеличена до 189 военных, 38 единиц техники, четырех <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> и трех вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a>."Замминистра обороны заявил о восстановлении за ночь регулируемого движения автомобильного транспорта на федеральной трассе "Каспий", отметив при этом, что железнодорожное движение из-за режима ЧС не останавливалось", - говорится в сообщении.Позже облправительство уточнило, что автомобильное движение на участке трассы 170-302 км Р-22 "Каспий" Скопинского района восстановлено "8 октября с 12.50".Добавляется, что население близлежащих поселков расселено, в пунктах временного пребывания находится чуть более 100 человек, они в полном объеме обеспечены питанием.Кроме того, проведена наземная разведка технической территории арсенала, благодаря которой определены предварительные варианты дальнейших действий по ликвидации последствий ЧС."Сейчас мы проводим утреннюю рекогносцировку для уточнения порядка применения сил и средств и приступим к выполнению задач по ликвидации", - сказал Булгаков.Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы.

https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

https://ria.ru/20201008/vzryvy-1578755277.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, дмитрий булгаков, ил-76, ми-8, рязанская область, происшествия