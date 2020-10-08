https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578835245.html

МВД Белоруссии подтвердило объявление Тихановской в розыск

Пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости, что экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская объявлена в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:34

2020-10-08T14:34

2020-10-08T14:44

россия

александр лукашенко

светлана тихановская

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь белорусского <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД</a> Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости, что экс-кандидат на пост президента республики <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> объявлена в межгосударственный розыск на территории Белоруссии и России.В среду МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578831930.html

Deyn Donovan Интересно, хоть кого-то в Белоруссии(кроме лушкашенко) не посадили за участие в выборах президента? Как не посмотришь- все сидят или в розыске, или подставные кандидаты. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, светлана тихановская, мвд белоруссии, белоруссия, в мире