МВД Белоруссии подтвердило объявление Тихановской в розыск
14:34 08.10.2020 (обновлено: 14:44 08.10.2020)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости, что экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории Белоруссии и России.
В среду МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.
"Она (Тихановская – ред.) объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю. Но в рамках какого дела - уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь", - сказала пресс-секретарь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>