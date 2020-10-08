https://ria.ru/20201008/tekhnika-1578840129.html

Путин рассказал о важности надежной техники для спасателей

Российским спасателям, которые оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров, нужно не только профессионализм и... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:52

2020-10-08T14:52

2020-10-08T14:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836271_0:83:3494:2048_1400x0_80_0_0_500cdf05d2e550642370f4efcf1b266b.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Российским спасателям, которые оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров, нужно не только профессионализм и мужество, но и надежная техника, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по техоснащению <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Как и договаривались, обсудим сегодня вопросы, связанные с оснащением подразделений МЧС новой, современной техникой. Тема важная, значимая, ответственная. Мы знаем, с какой самоотдачей и как профессионально действуют практически в любой обстановке сотрудники МЧС, оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров – работы много", - сказал он.Президент отметил, что эффективная, оперативная работа спасателей помогает спасти жизни людей, сохранить имущество, минимизировать последствия ЧП для инфраструктуры, для ключевых объектов городов и посёлков.Он отметил, что в текущем году МЧС получило возможность суммарно закупить порядка полутора тысяч единиц техники. Однако президент отметил, что часть парка МЧС выработала ресурс и темпы переоснащения отстают.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578767931.html

https://ria.ru/20201008/mchs-1578836088.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество