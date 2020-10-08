https://ria.ru/20201008/tekhnika-1578840129.html
Путин рассказал о важности надежной техники для спасателей
Российским спасателям, которые оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров, нужно не только профессионализм и... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:52
2020-10-08T14:52
2020-10-08T14:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Российским спасателям, которые оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров, нужно не только профессионализм и мужество, но и надежная техника, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по техоснащению <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Как и договаривались, обсудим сегодня вопросы, связанные с оснащением подразделений МЧС новой, современной техникой. Тема важная, значимая, ответственная. Мы знаем, с какой самоотдачей и как профессионально действуют практически в любой обстановке сотрудники МЧС, оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров – работы много", - сказал он.Президент отметил, что эффективная, оперативная работа спасателей помогает спасти жизни людей, сохранить имущество, минимизировать последствия ЧП для инфраструктуры, для ключевых объектов городов и посёлков.Он отметил, что в текущем году МЧС получило возможность суммарно закупить порядка полутора тысяч единиц техники. Однако президент отметил, что часть парка МЧС выработала ресурс и темпы переоснащения отстают.
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578767931.html
https://ria.ru/20201008/mchs-1578836088.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Российским спасателям, которые оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров, нужно не только профессионализм и мужество, но и надежная техника, заявил президент России Владимир Путин
на совещании по техоснащению МЧС
.
"Как и договаривались, обсудим сегодня вопросы, связанные с оснащением подразделений МЧС новой, современной техникой. Тема важная, значимая, ответственная. Мы знаем, с какой самоотдачей и как профессионально действуют практически в любой обстановке сотрудники МЧС, оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров – работы много", - сказал он.
Президент отметил, что эффективная, оперативная работа спасателей помогает спасти жизни людей, сохранить имущество, минимизировать последствия ЧП для инфраструктуры, для ключевых объектов городов и посёлков.
"И для этого спасателям необходим не только профессионализм, компетенция, мужество, героизм, но и надёжная техника. С 2000-х годов началось активное техническое переоснащение подразделений МЧС. Это позволило и тогда, и сейчас, до сих пор обеспечить своевременное и комплексное реагирование спасателей на чрезвычайные ситуации, оказывать помощь и содействие зарубежным партнёрам, если к нам есть такие обращения", - сказал Путин.
Он отметил, что в текущем году МЧС получило возможность суммарно закупить порядка полутора тысяч единиц техники. Однако президент отметил, что часть парка МЧС выработала ресурс и темпы переоснащения отстают.