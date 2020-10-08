https://ria.ru/20201008/slovakiya-1578812143.html

Словакия отзывает посла из Белоруссии

МИД Словакии из солидарности с Польшей и Литвой принял решение отозвать для консультаций посла республики в Белоруссии, сообщил глава словацкого МИД Иван... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:04

2020-10-08T13:04

2020-10-08T13:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

мид белоруссии

чехия

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ПРАГА, 8 окт – РИА Новости.</strong> МИД <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a> из солидарности с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> принял решение отозвать для консультаций посла республики в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок."В качестве проявления солидарности с Польшей и Литвой я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на консультации в <a href="http://ria.ru/location_Bratislava/" target="_blank" data-auto="true">Братиславу</a>. Действия белорусских властей по отношению к государствам-членам <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> неприемлемы. ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан", - написал Корчок в <a href="https://twitter.com/ivankorcok" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция республики считает избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Позже послы Польши и Литвы были отозваны для консультаций.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, Литву и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.

https://ria.ru/20201008/asad-1578769253.html

https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578712662.html

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чехия

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, чехия, белоруссия, сша, в мире