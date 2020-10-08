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Нобелевский лауреат по литературе 2020 года Луиза Глюк
Американская поэтесса Луиза Глюк (Louise Glük) родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в США в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:45
2020-10-08T15:45
справки
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Американская поэтесса Луиза Глюк (Louise Glük) <a href="https://poets.org/poet/louise-gluck" target="_blank">родилась</a> 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в США в семье еврейских <a href="https://ria.ru/20201008/premiya-1578828506.html" target="_blank">выходцев из Австро-Венгрии</a>. <a href="https://www.britannica.com/biography/Louise-Gluck" target="_blank">Окончила</a> колледж Сары Лоуренс, а затем Колумбийский университет.Глюк преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском и Айовском университетах.Ее первый сборник стихов "Первенец" (Firstborn) вышел в 1968 году и был написан в форме монологов. Следующий сборник под названием "Дом на болотах" (The House on Marshland) вышел в 1975 году. В нем поэтесса обращается к персонажам сказок и историческим личностям, таким как Гретель и Жанна Д'Арк. В 1985 году Глюк получила национальную премию критиков за сборник "Торжество Ахилла" (The Triumph of Achilles). За книгу "Дикий ирис" (The Wild Iris, 1992) поэтесса была награждена Пулитцеровской премией.Поэтесса выпустила сборники "Луга" (Meadowlands, 1997), Vita Nova (1999), "Семь возрастов жизни" (The Seven Ages, 2001), "Аверно" (Averno, 2006), "Сельская жизнь" (A Village Life, 2009) и др.В 2004 году отдельной книгой была опубликована поэма "Октябрь" (October).Ее сборник "Стихи 1962-2012" был удостоен книжной <a href="https://poets.org/poet/louise-gluck" target="_blank">премии Los Angeles Times</a>.Сборник "Верная и добродетельная ночь" (Faithful and Virtuous Night), опубликованный в 2014 году, был отмечен Национальной книжной премией в области поэзии. Глюк написала сборники эссе "Доказательства и теории" (Proofs and Theories: Essayson Poetry, 1994) и "Американская оригинальность" (American Originality, 2017).В 1999 году Луиза Глюк была избрана канцлером Академии американских поэтов. С 2003 по 2004 год она была консультантом по поэзии Библиотеки Конгресса США. В 2001 году Глюк была удостоена Премии Боллингена в области поэзии, в 2008 году –Премии Уоллеса Стивенса.В 2015 году она была отмечена Национальной медалью США за гуманитарные науки.8 октября 2020 года Луиза Глюк <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2020/gluck/facts/" target="_blank">получила Нобелевскую премию по литературе</a> "за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
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353
60
справки

Нобелевский лауреат по литературе 2020 года Луиза Глюк

15:45 08.10.2020
 
© AFP 2020 / Getty Images North America/Robin MarchantЛуиза Глюк
Луиза Глюк - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AFP 2020 / Getty Images North America/Robin Marchant
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Американская поэтесса Луиза Глюк (Louise Glük) родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в США в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии.
Окончила колледж Сары Лоуренс, а затем Колумбийский университет.
Глюк преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском и Айовском университетах.
Ее первый сборник стихов "Первенец" (Firstborn) вышел в 1968 году и был написан в форме монологов. Следующий сборник под названием "Дом на болотах" (The House on Marshland) вышел в 1975 году. В нем поэтесса обращается к персонажам сказок и историческим личностям, таким как Гретель и Жанна Д'Арк.
В 1985 году Глюк получила национальную премию критиков за сборник "Торжество Ахилла" (The Triumph of Achilles). За книгу "Дикий ирис" (The Wild Iris, 1992) поэтесса была награждена Пулитцеровской премией.
Поэтесса выпустила сборники "Луга" (Meadowlands, 1997), Vita Nova (1999), "Семь возрастов жизни" (The Seven Ages, 2001), "Аверно" (Averno, 2006), "Сельская жизнь" (A Village Life, 2009) и др.
В 2004 году отдельной книгой была опубликована поэма "Октябрь" (October).
Ее сборник "Стихи 1962-2012" был удостоен книжной премии Los Angeles Times.
Сборник "Верная и добродетельная ночь" (Faithful and Virtuous Night), опубликованный в 2014 году, был отмечен Национальной книжной премией в области поэзии.
Глюк написала сборники эссе "Доказательства и теории" (Proofs and Theories: Essayson Poetry, 1994) и "Американская оригинальность" (American Originality, 2017).
В 1999 году Луиза Глюк была избрана канцлером Академии американских поэтов.
С 2003 по 2004 год она была консультантом по поэзии Библиотеки Конгресса США.
В 2001 году Глюк была удостоена Премии Боллингена в области поэзии, в 2008 году –Премии Уоллеса Стивенса.
В 2015 году она была отмечена Национальной медалью США за гуманитарные науки.
8 октября 2020 года Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе "за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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