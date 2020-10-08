https://ria.ru/20201008/pozhar-1578838496.html

Зиничев сообщил Путину об эвакуации жителей в Рязанской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину об эвакуации более 2300 жителей из 14 населенных пунктов в радиусе 5-10 километров от пожара на РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:46

2020-10-08T14:46

2020-10-08T15:46

взрывы на складах в рязанской области

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

ряжский район

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> доложил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> об эвакуации более 2300 жителей из 14 населенных пунктов в радиусе 5-10 километров от пожара на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает пресс-служба Кремля."В превентивных целях проведена эвакуация более 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5-10 км зоны", - говорится в сообщении.Для размещения и обеспечения предметами первой необходимости эвакуированных жителей организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. Там сейчас 86 человек, остальные - у родственников и знакомых.На месте развернут оперативный штаб, работают психологи, открыт телефон горячей линии, на который поступило более 60 обращений от граждан.В часовой готовности к выезду находятся 100 человек и 12 единиц техники от Ногинского спасательного центра, в том числе две автоцистерны. В двухчасовой - 100 человек и 7 единиц техники от ЦСООР "Лидер" и Ногинского спасательного центра.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС. Военные уже начали разминировать села рядом с горящими складами.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578832483.html

ряжский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, ряжский район, рязанская область, безопасность, происшествия