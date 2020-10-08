Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578838496.html
Зиничев сообщил Путину об эвакуации жителей в Рязанской области
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину об эвакуации более 2300 жителей из 14 населенных пунктов в радиусе 5-10 километров от пожара на РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:46
2020-10-08T15:46
взрывы на складах в рязанской области
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
ряжский район
рязанская область
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578757802_0:46:1280:766_1400x0_80_0_0_775e437bd3e662c51cd93d3139930f3a.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> доложил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> об эвакуации более 2300 жителей из 14 населенных пунктов в радиусе 5-10 километров от пожара на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает пресс-служба Кремля."В превентивных целях проведена эвакуация более 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5-10 км зоны", - говорится в сообщении.Для размещения и обеспечения предметами первой необходимости эвакуированных жителей организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. Там сейчас 86 человек, остальные - у родственников и знакомых.На месте развернут оперативный штаб, работают психологи, открыт телефон горячей линии, на который поступило более 60 обращений от граждан.В часовой готовности к выезду находятся 100 человек и 12 единиц техники от Ногинского спасательного центра, в том числе две автоцистерны. В двухчасовой - 100 человек и 7 единиц техники от ЦСООР "Лидер" и Ногинского спасательного центра.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС. Военные уже начали разминировать села рядом с горящими складами.
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578832483.html
ряжский район
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Выбиты только стекла" – жительница близлежащего населенного пункта о последствиях пожара и взрывов в воинской части под Рязанью
Жители рязанской деревни близ загоревшихся вчера арсеналов рассказывают, что стало с их домами
2020-10-08T14:46
true
PT0M31S
Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
2020-10-08T14:46
true
PT0M49S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578757802_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_e8be33a87d120a9ebdd2ad0ef88f1bf5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрывы на складах в рязанской области, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, ряжский район, рязанская область, безопасность, происшествия

Зиничев сообщил Путину об эвакуации жителей в Рязанской области

14:46 08.10.2020 (обновлено: 15:46 08.10.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМинистр МЧС России Евгений Зиничев и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области.
Министр МЧС России Евгений Зиничев и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области. - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину об эвакуации более 2300 жителей из 14 населенных пунктов в радиусе 5-10 километров от пожара на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщает пресс-служба Кремля.
"В превентивных целях проведена эвакуация более 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5-10 км зоны", - говорится в сообщении.
Глава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 14:25
Зиничев доложил о ликвидации последствий пожара в Рязанской области
Для размещения и обеспечения предметами первой необходимости эвакуированных жителей организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. Там сейчас 86 человек, остальные - у родственников и знакомых.
На месте развернут оперативный штаб, работают психологи, открыт телефон горячей линии, на который поступило более 60 обращений от граждан.
В часовой готовности к выезду находятся 100 человек и 12 единиц техники от Ногинского спасательного центра, в том числе две автоцистерны. В двухчасовой - 100 человек и 7 единиц техники от ЦСООР "Лидер" и Ногинского спасательного центра.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС. Военные уже начали разминировать села рядом с горящими складами.
 
Обсудить0
Взрывы на складах в Рязанской областиЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинРяжский районРязанская областьБезопасностьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния