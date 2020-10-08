https://ria.ru/20201008/pozhar-1578751355.html
В Воронежской области ликвидировали природные пожары
Пожарные ликвидировали все крупные природные пожары на территории Воронежской области, сообщил в четверг журналистам представитель Главного управления МЧС РФ по РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:07
2020-10-08T08:07
2020-10-08T08:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
лискинский район
бобровский район
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пожарные ликвидировали все крупные природные пожары на территории <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил в четверг журналистам представитель Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ по региону."Новости штаба пожаротушения на 06.00 (мск). Объединенная противопожарная группировка ликвидировала все крупные пожары на территории Воронежской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что днем в среду в <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> возник пожар на площади 7 гектаров в 1,2 километра от поселка Заречный. В <a href="http://ria.ru/location_Novousmanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новоусманском районе</a> природный пожар на площади 10 гектаров охватил один жилой дом, три нежилых дома и четыре хозпостройки в селе Рождественская Хава. Вечером в среду поступило сообщение о загорании сухой растительности в <a href="http://ria.ru/location_Liskinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лискинском районе</a> на 5 гектарах в 2 километрах от села Машкино.Также в области не был на тот момент ликвидирован возникший 4 октября природный пожар в Бобровском районе на площади 150 гектаров, в одном километре от села Пчелиновка.
https://ria.ru/20201005/pozhar-1578230596.html
1
воронежская область
лискинский район
бобровский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области
Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений. Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар.
2020-10-08T08:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, лискинский район, бобровский район, происшествия