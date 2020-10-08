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В Воронежской области ликвидировали природные пожары
Пожарные ликвидировали все крупные природные пожары на территории Воронежской области, сообщил в четверг журналистам представитель Главного управления МЧС РФ по РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:07
2020-10-08T08:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
лискинский район
бобровский район
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пожарные ликвидировали все крупные природные пожары на территории <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил в четверг журналистам представитель Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ по региону."Новости штаба пожаротушения на 06.00 (мск). Объединенная противопожарная группировка ликвидировала все крупные пожары на территории Воронежской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что днем в среду в <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> возник пожар на площади 7 гектаров в 1,2 километра от поселка Заречный. В <a href="http://ria.ru/location_Novousmanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новоусманском районе</a> природный пожар на площади 10 гектаров охватил один жилой дом, три нежилых дома и четыре хозпостройки в селе Рождественская Хава. Вечером в среду поступило сообщение о загорании сухой растительности в <a href="http://ria.ru/location_Liskinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лискинском районе</a> на 5 гектарах в 2 километрах от села Машкино.Также в области не был на тот момент ликвидирован возникший 4 октября природный пожар в Бобровском районе на площади 150 гектаров, в одном километре от села Пчелиновка.
https://ria.ru/20201005/pozhar-1578230596.html
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воронежская область
лискинский район
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Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области
Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений. Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, лискинский район, бобровский район, происшествия

В Воронежской области ликвидировали природные пожары

08:07 08.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидировали все крупные природные пожары на территории Воронежской области, сообщил в четверг журналистам представитель Главного управления МЧС РФ по региону.
"Новости штаба пожаротушения на 06.00 (мск). Объединенная противопожарная группировка ликвидировала все крупные пожары на территории Воронежской области", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 14:15
В МЧС оценили последствия пожаров в Воронежской и Ростовской областях
Ранее сообщалось, что днем в среду в Бобровском районе возник пожар на площади 7 гектаров в 1,2 километра от поселка Заречный. В Новоусманском районе природный пожар на площади 10 гектаров охватил один жилой дом, три нежилых дома и четыре хозпостройки в селе Рождественская Хава. Вечером в среду поступило сообщение о загорании сухой растительности в Лискинском районе на 5 гектарах в 2 километрах от села Машкино.
Также в области не был на тот момент ликвидирован возникший 4 октября природный пожар в Бобровском районе на площади 150 гектаров, в одном километре от села Пчелиновка.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьЛискинский районБобровский районПроисшествия
 
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