https://ria.ru/20201008/pozhar-1578751355.html

В Воронежской области ликвидировали природные пожары

Пожарные ликвидировали все крупные природные пожары на территории Воронежской области, сообщил в четверг журналистам представитель Главного управления МЧС РФ по РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:07

2020-10-08T08:07

2020-10-08T08:07

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

лискинский район

бобровский район

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пожарные ликвидировали все крупные природные пожары на территории <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил в четверг журналистам представитель Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ по региону."Новости штаба пожаротушения на 06.00 (мск). Объединенная противопожарная группировка ликвидировала все крупные пожары на территории Воронежской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что днем в среду в <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> возник пожар на площади 7 гектаров в 1,2 километра от поселка Заречный. В <a href="http://ria.ru/location_Novousmanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новоусманском районе</a> природный пожар на площади 10 гектаров охватил один жилой дом, три нежилых дома и четыре хозпостройки в селе Рождественская Хава. Вечером в среду поступило сообщение о загорании сухой растительности в <a href="http://ria.ru/location_Liskinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лискинском районе</a> на 5 гектарах в 2 километрах от села Машкино.Также в области не был на тот момент ликвидирован возникший 4 октября природный пожар в Бобровском районе на площади 150 гектаров, в одном километре от села Пчелиновка.

https://ria.ru/20201005/pozhar-1578230596.html

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воронежская область

лискинский район

бобровский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области Природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, по предварительным данным, 50 строений. Отмечается, что на 1 октября потушены пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах. Продолжается тушение пожаров в Павловском и Ленинском районах. Также в Лискинском районе горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 30 гектар. 2020-10-08T08:07 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, лискинский район, бобровский район, происшествия