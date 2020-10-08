https://ria.ru/20201008/pozhar-1578743907.html

Минобороны перебросило дополнительные силы для тушения пожара под Рязанью

Министерство обороны России нарастило наземную группировку сил и средств для тушения пожара на территории склада боеприпасов в Рязанской области, сообщает... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T03:33

2020-10-08T03:33

2020-10-08T12:21

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны России нарастило наземную группировку сил и средств для тушения пожара на территории склада боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает ведомство.На место происшествия перебросили около 130 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники, в том числе 17 специальных бронеавтомобилей "Тайфун", "Рысь", "Тигр", бронекапсул на базе автомобилей КАМАЗ, более 20 авторазливочных станций АРС-14, шесть пожарных машин, а также автомобильные мастерские, бульдозеры, краны, топливозаправщики.Для мониторинга ситуации привлекли четыре расчета беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3".Обеспечение группировки осуществляют подразделения военной полиции, экипажи военной автоинспекции, врачебно-сестринские бригады и экипажи реанимобилей медучреждений ЗВО.В среду днем у поселка Желтухинский загорелась трава, с нее огонь перекинулся на военные склады. Снаряды разрывались каждые пять-десять секунд. В результате ЧП восемь человек получили травмы, погибших нет. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуировали местных жителей.

https://ria.ru/20201007/chs-1578720739.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия