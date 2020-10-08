https://ria.ru/20201008/mchs-1578779694.html

Путин проводит совещание с главой МЧС. Трансляция

Президент Владимир Путин проводит совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым. Главная тема — техническое оснащение ведомства. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:02

2020-10-08T14:02

2020-10-08T14:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578778868_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_934b6f44e4197084fdff7b033ea28a0b.jpg

Президент Владимир Путин проводит совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым. Главная тема — техническое оснащение ведомства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что министр также доложит главе государства о ситуации с пожаром на складе боеприпасов в Рязанской области, где пострадали 16 человек.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Владимир Путин принимает участие в совещании с МЧС LIVE: Владимир Путин принимает участие в совещании с МЧС 2020-10-08T14:02 true PT3M22S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность, общество