https://ria.ru/20201008/mchs-1578779694.html
Путин проводит совещание с главой МЧС. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым. Главная тема — техническое оснащение ведомства. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:02
2020-10-08T14:02
2020-10-08T14:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578778868_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_934b6f44e4197084fdff7b033ea28a0b.jpg
Президент Владимир Путин проводит совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым. Главная тема — техническое оснащение ведомства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что министр также доложит главе государства о ситуации с пожаром на складе боеприпасов в Рязанской области, где пострадали 16 человек.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578778868_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_230b66c0e9ee67a05e6b4c6cef25510e.jpg
LIVE: Владимир Путин принимает участие в совещании с МЧС
LIVE: Владимир Путин принимает участие в совещании с МЧС
2020-10-08T14:02
true
PT3M22S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность, общество