https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578806375.html
Россия стала шестой в мире по числу новых случаев COVID-19 за сутки
Россия занимает 4-е место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19, 6-е по количеству новых случаев за сутки и 46-е по уровню смертности на 100 тысяч РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:42
2020-10-08T12:42
2020-10-08T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> занимает 4-е место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19, 6-е по количеству новых случаев за сутки и 46-е по уровню смертности на 100 тысяч населения, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Василий Акимкин.За последние сутки в России выявлено 11 493 случая новой коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 1 260 112. За весь период в стране скончались 22 056 пациентов с COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560029.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество