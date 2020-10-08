https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578806375.html

Россия стала шестой в мире по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Россия занимает 4-е место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19, 6-е по количеству новых случаев за сутки и 46-е по уровню смертности на 100 тысяч РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:42

2020-10-08T12:42

2020-10-08T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> занимает 4-е место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19, 6-е по количеству новых случаев за сутки и 46-е по уровню смертности на 100 тысяч населения, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Василий Акимкин.За последние сутки в России выявлено 11 493 случая новой коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 1 260 112. За весь период в стране скончались 22 056 пациентов с COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578560029.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество