https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578802358.html
В Кузбасе медработников начали прививать от коронавируса
Медработников Кузбасса из числа добровольцев начали прививать от новой коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:35
2020-10-08T12:35
2020-10-08T12:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кемеровская область
общество
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<strong>КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости.</strong> Медработников Кузбасса из числа добровольцев начали прививать от новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.Ранее сообщалось, что пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Кузбасс 18 сентября, с 8 октября должна начаться вакцинация добровольцев из числа медработников."С 8.10.20 в Кузбассе началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В регион поступила партия из 42 доз. По поручению министра здравоохранения России, в первую очередь вакцинируются медицинские работники", – сообщили в пресс-службе ведомства.Главный врач Кемеровского клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский добавил, что первых добровольцев привьют в этом учреждении."Вакцинация в Кузбассе стартует сегодня… медицинские работники разных больниц будут сегодня прививаться… Особенность в том (вакцинации от коронавируса – ред), что… вакцина должна быть поставлена через месяц после (вакцины – ред.) гриппа… Многие прививались 15, 17, 19 сентября, соответственно, в эти числа октября будут прививаться (от коронавируса – ред.)", – уточнил Колпинский.По данным на четверг, всего в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> выявлен 11 361 случай заражения коронавирусом, 135 человек скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2589 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578795187.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости.
Медработников Кузбасса из числа добровольцев начали прививать от новой коронавирусной инфекции
, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Кузбасс 18 сентября, с 8 октября должна начаться вакцинация добровольцев из числа медработников.
"С 8.10.20 в Кузбассе началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В регион поступила партия из 42 доз. По поручению министра здравоохранения России, в первую очередь вакцинируются медицинские работники", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Главный врач Кемеровского клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский добавил, что первых добровольцев привьют в этом учреждении.
"Вакцинация в Кузбассе стартует сегодня… медицинские работники разных больниц будут сегодня прививаться… Особенность в том (вакцинации от коронавируса – ред), что… вакцина должна быть поставлена через месяц после (вакцины – ред.) гриппа… Многие прививались 15, 17, 19 сентября, соответственно, в эти числа октября будут прививаться (от коронавируса – ред.)", – уточнил Колпинский.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области
выявлен 11 361 случай заражения коронавирусом, 135 человек скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2589 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.