https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578787865.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 наблюдается в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:38
2020-10-08T11:38
2020-10-08T11:38
распространение нового коронавируса
ненецкий автономный округ
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
республика тыва
экономика
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_0:337:3040:2047_1400x0_80_0_0_ca487affb2114fc97c859b2c4c3ac44c.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 наблюдается в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.<a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,2%, 2. <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецкий автономный округ</a> - 0,3%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,4%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
ненецкий автономный округ
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575735609_311:0:3040:2047_1400x0_80_0_0_e3dee7e9edc7b7db5662c33304c79480.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий автономный округ, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), республика тыва, экономика