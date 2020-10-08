https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578787865.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 наблюдается в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:38

2020-10-08T11:38

2020-10-08T11:38

распространение нового коронавируса

ненецкий автономный округ

чеченская республика (чечня)

чувашская республика (чувашия)

республика татарстан (татарстан)

республика тыва

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 наблюдается в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.<a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,2%, 2. <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецкий автономный округ</a> - 0,3%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,4%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

ненецкий автономный округ

чувашская республика (чувашия)

республика татарстан (татарстан)

республика тыва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ненецкий автономный округ, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), республика тыва, экономика