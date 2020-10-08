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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578787865.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 наблюдается в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:38
2020-10-08T11:38
распространение нового коронавируса
ненецкий автономный округ
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
республика тыва
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 наблюдается в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.<a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,2%, 2. <a href="https://ria.ru/tag_location_Neneckijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Ненецкий автономный округ</a> - 0,3%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,4%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
ненецкий автономный округ
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
республика тыва
РИА Новости
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ненецкий автономный округ, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), республика тыва, экономика

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:38 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 наблюдается в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.Чеченская Республика - 0,2%, 2. Ненецкий автономный округ - 0,3%, 3. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан - 0,4%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаНенецкий автономный округЧеченская республика (Чечня)Чувашская Республика (Чувашия)Республика Татарстан (Татарстан)Республика ТываЭкономика
 
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