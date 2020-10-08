https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578786610.html

В России за сутки скончался 191 пациент с COVID-19

За сутки в России умер 191 человек с COVID-19, за все время - 22 056, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:33

2020-10-08T11:33

2020-10-08T11:33

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126051_365:603:2933:2048_1400x0_80_0_0_3aea9e00f8408e820e5dbe913b3bdde5.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> умер 191 человек с COVID-19, за все время - 22 056, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 191 летальный случай… За весь период по России умерло 22 056 человек", - говорится в сообщении.В частности, 55 человек умерли в Москве, 25 – в Санкт-Петербурге.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество