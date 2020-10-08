https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578860945.html
В ОДКБ допустили посредническую роль организации в Киргизии
ОДКБ может играть посредническую роль в урегулировании ситуации в Киргизии при необходимости, заявил генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:08
2020-10-08T16:08
2020-10-08T16:20
турция
протесты в бишкеке
одкб
киргизия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kolle" target="_blank">ОДКБ</a> может играть посредническую роль в урегулировании ситуации в Киргизии при необходимости, заявил генсек организации Станислав Зась."Мы очень надеемся, что ситуация в (Киргизии) стабилизируется и будет введена в правовую плоскость... ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, в том числе посредническую. Такой опыт уже есть", - сказал Зась в интервью телеканалу <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
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турция
киргизия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
2020-10-08T16:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, одкб, киргизия, безопасность, в мире