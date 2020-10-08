https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578752166.html

Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии превысило тысячу

Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии возросло до 1002, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:20

2020-10-08T08:20

2020-10-08T13:14

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Число пострадавших в ходе беспорядков в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> возросло до 1002, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Днем ранее власти информировали о 911 пострадавших и одном погибшем."Число пострадавших на настоящий момент составляет 1002 человека, один человек скончался", - заявил представитель минздрава. По его словам, из общего числа пострадавших 797 после первой помощи отправлены лечиться амбулаторно, 204 госпитализированы с травмами.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента Жээнбекова и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире