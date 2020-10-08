https://ria.ru/20201008/kafiyatullin-1578813937.html

Раскрыты подробности гибели актера Рината Кафиятуллина

Директор фитнес-клуба, в котором погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:11

2020-10-08T13:11

2020-10-08T13:54

ринат кафиятуллин

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578789964_0:561:1080:1169_1400x0_80_0_0_4e4a763d2fc23b94f9a8e99a57b6ea56.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Директор фитнес-клуба, в котором погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии.Отмечается, что молодой человек нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой."И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать", — объяснил директор фитнес-клуба в комментарии <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a>.По его словам, родители погибшего рассказали о наличии у сына заболевания, которое могло стать причиной произошедшего."У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль, то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание. У него случались то ли припадки…" — отметил собеседник телеканала.Он пояснил, что ситуацию могли усугубить усиленная тренировка, баня, холодная вода и возможные спазмы, если организм не был подготовлен к нагрузке.Как сообщалось ранее, Кафиятуллин, находясь в бассейне одного из московских фитнес-центров, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.

https://ria.ru/20200924/konkina-1577703327.html

4

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат кафиятуллин, москва, происшествия