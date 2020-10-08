Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/kafiyatullin-1578813937.html
Раскрыты подробности гибели актера Рината Кафиятуллина
Директор фитнес-клуба, в котором погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:11
2020-10-08T13:54
ринат кафиятуллин
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578789964_0:561:1080:1169_1400x0_80_0_0_4e4a763d2fc23b94f9a8e99a57b6ea56.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Директор фитнес-клуба, в котором погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии.Отмечается, что молодой человек нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой."И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать", — объяснил директор фитнес-клуба в комментарии <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a>.По его словам, родители погибшего рассказали о наличии у сына заболевания, которое могло стать причиной произошедшего."У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль, то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание. У него случались то ли припадки…" — отметил собеседник телеканала.Он пояснил, что ситуацию могли усугубить усиленная тренировка, баня, холодная вода и возможные спазмы, если организм не был подготовлен к нагрузке.Как сообщалось ранее, Кафиятуллин, находясь в бассейне одного из московских фитнес-центров, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
https://ria.ru/20200924/konkina-1577703327.html
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578789964_0:540:1080:1350_1400x0_80_0_0_b2a05931e3148ba1f8bf10d5e1910932.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат кафиятуллин, москва, происшествия

Раскрыты подробности гибели актера Рината Кафиятуллина

13:11 08.10.2020 (обновлено: 13:54 08.10.2020)
 
© Фото : @rinoeye/InstagramАктер Ринат Кафиятуллин
Актер Ринат Кафиятуллин - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : @rinoeye/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Директор фитнес-клуба, в котором погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии.
Отмечается, что молодой человек нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой.
"И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать", — объяснил директор фитнес-клуба в комментарии Пятому каналу.
По его словам, родители погибшего рассказали о наличии у сына заболевания, которое могло стать причиной произошедшего.
"У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль, то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание. У него случались то ли припадки…" — отметил собеседник телеканала.
Он пояснил, что ситуацию могли усугубить усиленная тренировка, баня, холодная вода и возможные спазмы, если организм не был подготовлен к нагрузке.
Как сообщалось ранее, Кафиятуллин, находясь в бассейне одного из московских фитнес-центров, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.
Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 13:15
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
 
Обсудить4
Ринат КафиятуллинМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Лента новостейМолния