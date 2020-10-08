https://ria.ru/20201008/kafiyatullin-1578813937.html
Раскрыты подробности гибели актера Рината Кафиятуллина
Директор фитнес-клуба, в котором погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:11
2020-10-08T13:11
2020-10-08T13:54
ринат кафиятуллин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Директор фитнес-клуба, в котором погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии.Отмечается, что молодой человек нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой."И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать", — объяснил директор фитнес-клуба в комментарии <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a>.По его словам, родители погибшего рассказали о наличии у сына заболевания, которое могло стать причиной произошедшего."У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль, то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание. У него случались то ли припадки…" — отметил собеседник телеканала.Он пояснил, что ситуацию могли усугубить усиленная тренировка, баня, холодная вода и возможные спазмы, если организм не был подготовлен к нагрузке.Как сообщалось ранее, Кафиятуллин, находясь в бассейне одного из московских фитнес-центров, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
https://ria.ru/20200924/konkina-1577703327.html
4
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат кафиятуллин, москва, происшествия
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Директор фитнес-клуба, в котором погиб актер Ринат Кафиятуллин, рассказал о трагедии.
Отмечается, что молодой человек нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой.
"И наш тренер идет и обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать", — объяснил директор фитнес-клуба в комментарии Пятому каналу
.
По его словам, родители погибшего рассказали о наличии у сына заболевания, которое могло стать причиной произошедшего.
"У него какое-то генетическое заболевание. Опухоль, то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание. У него случались то ли припадки…" — отметил собеседник телеканала.
Он пояснил, что ситуацию могли усугубить усиленная тренировка, баня, холодная вода и возможные спазмы, если организм не был подготовлен к нагрузке.
Как сообщалось ранее, Кафиятуллин, находясь в бассейне одного из московских фитнес-центров, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.
Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.