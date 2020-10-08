https://ria.ru/20201008/inauguratsiya-1578768388.html

Асад поздравил Лукашенко с инаугурацией

Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с его инаугурацией. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:17

2020-10-08T10:17

2020-10-08T12:31

александр лукашенко

башар асад

сирия

в мире

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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что поздравил белорусского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с его инаугурацией."Я направил поздравление президенту Лукашенко, это естественно", - сказал Асад.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >></a></strong>

https://ria.ru/20200417/1570165633.html

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сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, башар асад, сирия, в мире