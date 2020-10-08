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Асад поздравил Лукашенко с инаугурацией
Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с его инаугурацией. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:17
2020-10-08T12:31
александр лукашенко
башар асад
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент САР <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что поздравил белорусского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с его инаугурацией."Я направил поздравление президенту Лукашенко, это естественно", - сказал Асад.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong><a href="https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200417/1570165633.html
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александр лукашенко, башар асад, сирия, в мире

Асад поздравил Лукашенко с инаугурацией

10:17 08.10.2020 (обновлено: 12:31 08.10.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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ДАМАСК, 8 окт – РИА Новости. Президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с его инаугурацией.
"Я направил поздравление президенту Лукашенко, это естественно", - сказал Асад.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.04.2020
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Лукашенко рассчитывает на развитие отношений Минска и Дамаска
 
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Александр ЛукашенкоБашар АсадСирияВ мире
 
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