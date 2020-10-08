https://ria.ru/20201008/finlyandiya-1578893691.html
Финляндия планирует сохранить ограничения на границе с Россией до ноября
Финляндия сохраняет ограничения на перемещение с Россией до 10 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:43
2020-10-08T18:43
2020-10-08T18:43
туризм
коронавирус covid-19
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кипр
лихтенштейн
латвия
финляндия
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости.</strong> Финляндия сохраняет ограничения на перемещение с Россией до 10 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров.Финско-российская граница закрылась для туризма с 19 марта."Правительство приняло решение об ограничениях на въезд в страну, которое вступит в силу 12 октября. Они будут восстановлены для движения между Финляндией и Кипром, Латвией и Лихтенштейном. Все существующие ограничения будут действовать до 10 ноября", - говорится в сообщении кабмина.Ранее сообщалось, что с 12 октября будет сокращен с 14 до 10 дней период карантина, рекомендованный, прибывающим из стран с более высоким уровнем заболеваемости.Путешественники могут сократить период самоизоляции по своему усмотрению, если пройдут два добровольных теста на COVID-19 с отрицательным результатом, уточняет правительство.
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, кипр, лихтенштейн, латвия, финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости. Финляндия сохраняет ограничения на перемещение с Россией до 10 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Финско-российская граница закрылась для туризма с 19 марта.
"Правительство приняло решение об ограничениях на въезд в страну, которое вступит в силу 12 октября. Они будут восстановлены для движения между Финляндией и Кипром, Латвией и Лихтенштейном. Все существующие ограничения будут действовать до 10 ноября", - говорится в сообщении кабмина.
Ранее сообщалось, что с 12 октября будет сокращен с 14 до 10 дней период карантина, рекомендованный, прибывающим из стран с более высоким уровнем заболеваемости.
Путешественники могут сократить период самоизоляции по своему усмотрению, если пройдут два добровольных теста на COVID-19 с отрицательным результатом, уточняет правительство.