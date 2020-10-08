https://ria.ru/20201008/finlyandiya-1578893691.html

Финляндия планирует сохранить ограничения на границе с Россией до ноября

Финляндия сохраняет ограничения на перемещение с Россией до 10 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:43

2020-10-08T18:43

2020-10-08T18:43

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — РИА Новости.</strong> Финляндия сохраняет ограничения на перемещение с Россией до 10 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров.Финско-российская граница закрылась для туризма с 19 марта."Правительство приняло решение об ограничениях на въезд в страну, которое вступит в силу 12 октября. Они будут восстановлены для движения между Финляндией и Кипром, Латвией и Лихтенштейном. Все существующие ограничения будут действовать до 10 ноября", - говорится в сообщении кабмина.Ранее сообщалось, что с 12 октября будет сокращен с 14 до 10 дней период карантина, рекомендованный, прибывающим из стран с более высоким уровнем заболеваемости.Путешественники могут сократить период самоизоляции по своему усмотрению, если пройдут два добровольных теста на COVID-19 с отрицательным результатом, уточняет правительство.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, кипр, лихтенштейн, латвия, финляндия