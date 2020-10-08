https://ria.ru/20201008/bolgariya-1578878056.html

Болгария отозвала посла из Белоруссии

Болгария отзывает своего посла в Минске для проведения консультаций в связи с развитием ситуации в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте болгарского МИД по РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:14

2020-10-08T17:14

2020-10-08T17:14

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

польша

белоруссия

болгария

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Bulgaria" target="_blank">Болгария</a> отзывает своего посла в Минске для проведения консультаций в связи с развитием ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, говорится в сообщении на сайте болгарского МИД по итогам встречи министра иностранных дел балканской страны Екатерины Захариевой и экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> в Братиславе.Отмечается, что решение является выражением единого и скоординированного подхода <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>, и 8 октября посол Василев вручил белорусскому МИД ноту о своем выезде из страны.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Позже послы <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> были отозваны для консультаций.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116878.html

https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html

solgan2 митина Решили лизнуть заранее 23

zelip999 Скоро болгар начнут прибивать, а они все больше лижут! 13

10

польша

белоруссия

болгария

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, болгария, литва, в мире