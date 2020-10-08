Болгария отозвала посла из Белоруссии
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Болгария отзывает своего посла в Минске для проведения консультаций в связи с развитием ситуации в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте болгарского МИД по итогам встречи министра иностранных дел балканской страны Екатерины Захариевой и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Братиславе.
"В связи с развитием ситуации в Белоруссии было принято решение отозвать посла Болгарии в Белоруссии Георги Василева в Софию для консультаций в знак нашей полной солидарности и поддержки наших партнеров по ЕС Польши и Литвы, против которых были приняты меры по воспрепятствованию их дипломатической деятельности в Белоруссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение является выражением единого и скоординированного подхода Евросоюза, и 8 октября посол Василев вручил белорусскому МИД ноту о своем выезде из страны.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.