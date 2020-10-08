https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html

Скрытые функции Bluetooth: на что способна эта технология

По подсчетам "Связного", с января по июнь на российском рынке продано 3,7 миллиона беспроводных наушников на 15,5 миллиарда рублей. Это практически 73 процента... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:00

2020-10-08T08:00

2020-10-08T08:00

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. </strong>По <a href="https://www.svyaznoy.ru/news/4008837" target="_blank" rel="nofollow noopener">подсчетам</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Svjaznojj/" target="_blank" data-auto="true">Связного</a>", с января по июнь на российском рынке продано 3,7 миллиона беспроводных наушников на 15,5 миллиарда рублей. Это практически 73 процента рынка. Технология Bluetooth захватывает все больше устройств — от "умных" часов до автомобилей. РИА Новости разбирается в причинах такой популярности.Король викинговСтандарт беспроводной сети, основанный на использовании радиоволн в диапазоне 2,4-2,4835 гигагерца, задумали в середине 1990-х в шведском телеком-гиганте <a href="http://ria.ru/organization_Ericsson/" target="_blank" data-auto="true">Ericsson</a>. Отсюда и название — "Синезубый", прозвище короля викингов Харальда I, жившего в X веке и снискавшего славу собирателя земель. Bluetooth приготовили роль универсальной замены последовательному порту, который был крайне популярен до USB.К моменту выхода версии 1.0 в 1998 году к стандарту присоединились <a href="http://ria.ru/organization_IBM/" target="_blank" data-auto="true">IBM</a>, Intel, Nokia и <a href="http://ria.ru/organization_Toshiba_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Toshiba</a>. Первый блин вышел комом — Bluetooth дорабатывали шесть лет, спецификация 2.0 дебютировала только в 2004-м. В ней, например, значительно выросла скорость передачи данных.С тех пор протокол связи с каждым поколением становился быстрее, экономичнее и функциональнее. В версии 4.0 резко снизилось энергопотребление — все устройства с чипами четвертого поколения и младше отличаются сверхмалой нагрузкой на аккумулятор. Так что не бойтесь держать включенным Bluetooth на смартфоне, "синий зуб" точно не сократит время автономной работы.Подавляющее большинство новых смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимой электроники оснащено адаптерами пятого поколения. Это версии 5.0, 5.1 и 5.2, причем последняя представлена в разгар пандемии.Профили и кодекиСначала функционал Bluetooth был крайне ограничен. Расширение шло по многим направлениям с помощью так называемых профилей. Профиль — определенная возможность, которая должна поддерживаться обоими устройствами, вступающими в сопряжение. С конца нулевых чипы Bluetooth зачастую располагают полным набором распространенных функций.Один из самых востребованных профилей, на основе которого построен каждый аудиогаджет с поддержкой связи по "синему зубу", — A2DP. Это расширенный протокол для передачи двухканального аудиосигнала. В нем кроется боль каждого меломана — пропускной способности канала Bluetooth не хватает для аудиосигнала приемлемого качества. Поэтому используются кодеки, сжимающие цифровой поток. Кодеки тоже бывают разными — от простенького SBC до продвинутого aptX HD от компании <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a>. Но проблема в том, что даже с самым передовым кодеком качество звука в Bluetooth-наушниках все равно уступает даже MP3-записи в 320 килобит в секунду, воспроизводимой через проводной аналог. А формат Hi-Res до сих пор недостижим для акустики с беспроводной передачей сигнала.Неочевидные возможностиВместе с расширением базового функционала у "синего зуба" появились и довольно интересные способности. В начале 2019-го вышла версия 5.1 с функцией, которая одних обрадовала, а других напугала: теперь Bluetooth может определять местоположение устройства с точностью до сантиметра. Задумано это не для того, чтобы следить за пользователем, а для навигации в помещении, поиска утерянных ключей (со специальной меткой) или устройств "умного" дома.Bluetooth уже не первый год успешно применяют производители автомобилей и дополнительного оборудования. Помимо очевидного CarPlay для мультимедиа, есть и куда более специфические задачи. Так, многие охранные комплексы предлагают полное управление центральным замком и запуском двигателя со смартфона по Bluetooth. Разумеется, дальность связи оставляет желать лучшего, но вблизи от авто все работает как надо.Излучение BluetoothПотребители продукции <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> периодически <a href="https://www.reddit.com/r/airpods/comments/dpx69j/anybody_else_having_pressure_issues_with_airpods/" target="_blank" rel="nofollow noopener">жалуются</a> в пабликах на головные боли от наушников AirPods. Задают вопрос: а может ли излучение Bluetooth вызвать рак?В Американском онкологическом обществе (АОО) <a href="https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/cellular-phones.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a>, что Bluetooth, как и смартфоны, работает в радиодиапазоне. Радиоизлучение относят к неионизирующему типу, оно не повреждает живую клетку и ДНК.Кроме того, у устройств Bluetooth мощность излучения гораздо ниже, чем у мобильников, поскольку они действуют на малых расстояниях. Их адаптеры делятся по классам дальности соединения. Первый — до ста метров. В этом случае удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR) примерно равен излучению от современного смартфона. Классы же второй и третий — с гораздо меньшей дистанцией и излучают в десятки раз меньше. Именно поэтому для долгих разговоров предпочтительнее Bluetooth-гарнитура, чем прикладывать телефон к уху.Все это делает Bluetooth в теории намного безопаснее, чем обычный смартфон. Правда, добавляют эксперты АОО, у человечества еще мало опыта, связанного с воздействием электромагнитных волн этого типа.Синяя угрозаНемаловажно и то, что Bluetooth уязвим для взлома. Одну из последних и самых серьезных "дыр" в безопасности обнаружили в протоколах Bluetooth версий от 4.0 до 5.0.В них во время сопряжения генерируются долгосрочные ключи, которые иногда следует перезаписывать для более высокого уровня безопасности. Этим и пользуются хакеры для атаки, подменяя ключ. Злоумышленник получает полный доступ к приложениям на устройстве, в том числе и банковским. Но и это не все — через зараженный смартфон вас могут прослушивать.

https://ria.ru/20200902/bluetooth-1576607138.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200210/1564511939.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, apple, toshiba corporation, гаджеты, технологии