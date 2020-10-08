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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201008/bishkek-1578793537.html
В Бишкеке начался митинг сторонников Жапарова
Около тысячи человек собрались у дома правительства в Бишкеке на митинг сторонников назначенного парламентом Киргизии премьера Садыра Жапарова, передает... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:58
2020-10-08T11:58
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Около тысячи человек собрались у дома правительства в Бишкеке на митинг сторонников назначенного парламентом Киргизии премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, передает корреспондент РИА Новости.У входа в дом правительства в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> установлена звуковая аппаратура и растянут плакат, на котором написано "Народ поддерживает Садыра Жапарова". Со ступеней выступают активисты, сторонники назначенного премьера.Возле дома правительства находятся группы добровольной народной дружины, они обеспечивают порядок и пресекают попытки вандализма и охраняют входы в здание. По словам представителя ДНД, на митинге в настоящее время присутствуют около тысячи человек.Митинг проходит без инцидентов. Карет скорой помощи и автомобилей МВД на месте событий нет.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб.Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201007/bishkek-1578651404.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/zheenbekov-1578793047.html
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бишкек
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке начался митинг сторонников Жапарова

11:58 08.10.2020
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости. Около тысячи человек собрались у дома правительства в Бишкеке на митинг сторонников назначенного парламентом Киргизии премьера Садыра Жапарова, передает корреспондент РИА Новости.
У входа в дом правительства в Бишкеке установлена звуковая аппаратура и растянут плакат, на котором написано "Народ поддерживает Садыра Жапарова". Со ступеней выступают активисты, сторонники назначенного премьера.
Возле дома правительства находятся группы добровольной народной дружины, они обеспечивают порядок и пресекают попытки вандализма и охраняют входы в здание. По словам представителя ДНД, на митинге в настоящее время присутствуют около тысячи человек.
Митинг проходит без инцидентов. Карет скорой помощи и автомобилей МВД на месте событий нет.
Здание правительства в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 16:06Протесты в Бишкеке
В Бишкеке сторонники Жапарова прорываются в здание правительства
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 11:57
Названо местонахождение президента Киргизии
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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