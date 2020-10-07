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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201007/zheenbekov-1578569299.html
Жээнбеков заявил, что Киргизия остается надежным партнером России
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, где заявил, что республика была и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:32
2020-10-07T10:32
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
владимир путин
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> направил телеграмму президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> по случаю его дня рождения, где заявил, что республика была и остается "надежным и устойчивым союзником и партнером России"."В Кыргызской Республике высоко ценят Ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей. Кыргызстан всегда был и остается надежным и устойчивым союзником и партнером России на основе многовековых уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими народами", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба президента Киргизии.Жээнбеков пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во благо России, а всему многонациональному народу России – мира и процветания.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/bishkek-1578567617.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Отмена результатов выборов: протесты в Киргизии
Около 700 человек пострадало в акциях протеста в Бишкеке. По меньшей мере один человек погиб. Волну народного гнева вызвали результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября.
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сооронбай жээнбеков, владимир путин, киргизия, в мире

Жээнбеков заявил, что Киргизия остается надежным партнером России

10:32 07.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, где заявил, что республика была и остается "надежным и устойчивым союзником и партнером России".
"В Кыргызской Республике высоко ценят Ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей. Кыргызстан всегда был и остается надежным и устойчивым союзником и партнером России на основе многовековых уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими народами", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба президента Киргизии.
Жээнбеков пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во благо России, а всему многонациональному народу России – мира и процветания.
Участники акции протеста у Дома правительства в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 10:25
Протестующие в Киргизии потребовали импичмента президента
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековВладимир ПутинКиргизияВ мире
 
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