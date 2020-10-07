https://ria.ru/20201007/zheenbekov-1578569299.html

Жээнбеков заявил, что Киргизия остается надежным партнером России

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, где заявил, что республика была и... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:32

2020-10-07T10:32

2020-10-07T10:32

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

владимир путин

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> направил телеграмму президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> по случаю его дня рождения, где заявил, что республика была и остается "надежным и устойчивым союзником и партнером России"."В Кыргызской Республике высоко ценят Ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей. Кыргызстан всегда был и остается надежным и устойчивым союзником и партнером России на основе многовековых уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими народами", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба президента Киргизии.Жээнбеков пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во благо России, а всему многонациональному народу России – мира и процветания.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/bishkek-1578567617.html

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отмена результатов выборов: протесты в Киргизии Около 700 человек пострадало в акциях протеста в Бишкеке. По меньшей мере один человек погиб. Волну народного гнева вызвали результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. 2020-10-07T10:32 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, владимир путин, киргизия, в мире