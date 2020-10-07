https://ria.ru/20201007/zakonodatelstvo-1578628165.html
В Совфеде предложили увеличить срок консультаций о кандидатурах министров
Комитет Совета Федерации по регламенту считает недостаточным предложенный в законопроекте о правительстве срок консультаций по внесенным в верхнюю палату... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:38
2020-10-07T14:38
2020-10-07T14:57
законодательство
совет федерации рф
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Комитет Совета Федерации по регламенту считает недостаточным предложенный в законопроекте о правительстве срок консультаций по внесенным в верхнюю палату президентом кандидатурам силовых министров."По мнению комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, предусмотренный законопроектом недельный срок для информирования президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры на должности федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны безопасности государства внутренних дел, юстиции, иностранных дел предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, является недостаточным для всестороннего и системного рассмотрения представленных кандидатур", - говорится в отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству, в котором цитируются замечания комитета по регламенту. Документ есть в распоряжении РИА Новости.В рамках процедуры проведения консультаций с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> по указанным кандидатурам необходимо учитывать, что по вопросам ведения СФ принимаются постановления, отмечает комитет по регламенту.Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и комитет по регламенту поддержали концепцию законопроекта.В соответствии с поправками в Конституцию, Совет Федерации участвует в проведении консультаций по предложенным президентом кандидатурам федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.
https://ria.ru/20201007/zakonodatelstvo-1578619403.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законодательство, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту считает недостаточным предложенный в законопроекте о правительстве срок консультаций по внесенным в верхнюю палату президентом кандидатурам силовых министров.
"По мнению комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, предусмотренный законопроектом недельный срок для информирования президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры на должности федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны безопасности государства внутренних дел, юстиции, иностранных дел предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, является недостаточным для всестороннего и системного рассмотрения представленных кандидатур", - говорится в отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству, в котором цитируются замечания комитета по регламенту. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках процедуры проведения консультаций с Советом Федерации
по указанным кандидатурам необходимо учитывать, что по вопросам ведения СФ принимаются постановления, отмечает комитет по регламенту.
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и комитет по регламенту поддержали концепцию законопроекта.
В соответствии с поправками в Конституцию, Совет Федерации участвует в проведении консультаций по предложенным президентом кандидатурам федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.