https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578564645.html

Собянин напомнил о принципе добровольности при вакцинации от COVID-19

Участие в вакцинации от коронавируса строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в среду. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:15

2020-10-07T10:15

2020-10-07T10:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Участие в вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном блоге в среду."Участие в программах вакцинации строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров", - сообщил Собянин на вопрос, будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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