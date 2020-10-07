https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578564645.html
Собянин напомнил о принципе добровольности при вакцинации от COVID-19
Участие в вакцинации от коронавируса строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в среду. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:15
2020-10-07T10:15
2020-10-07T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Участие в вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном блоге в среду."Участие в программах вакцинации строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров", - сообщил Собянин на вопрос, будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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