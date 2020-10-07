https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html

Татарстан пока не планирует возвращаться к режиму самоизоляции

Единичные случаи новой коронавирусной инфекции выявляются в Татарстане, поэтому в настоящее время нет необходимости вводить в республике жесткие ограничения или РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:33

2020-10-07T13:33

2020-10-07T13:33

республика татарстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика татарстан (татарстан)

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Единичные случаи новой коронавирусной инфекции выявляются в Татарстане, поэтому в настоящее время нет необходимости вводить в республике жесткие ограничения или режим самоизоляции, заявила в среду руководитель управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Татарстану Марина Патяшина."На сегодня 28 случаев - это единичные случаи в трудовых коллективах, в семьях. Мы не видим широкого распространения, у нас нет групповых очагов... Это не так много, чтобы из-за такого количества случаев мы все с вами опять вошли в режим самоизоляции или в режим ограничительных мероприятий. Крайне этого делать не хочется", - сказала Патяшина журналистам.При этом она отметила, что среди заболевших коронавирусом мало тех, кто регулярно применял средства индивидуальной защиты. Это, по словам спикера, доказывает эффективность методов профилактики.По информации главы регионального управления Роспотребнадзора, в Татарстане на сегодня зарегистрировано 7417 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки выявлено 28 случаев. "Это второй день, когда темп ежедневного прироста новых случаев стал 0,4%, а не 0,3%, которые мы наблюдали в последние более двух месяцев", - уточнила она, напомнив, что в последнее время в республике ежесуточно регистрировалось порядка 22-25 новых случаев COVID-19 и лишь на этой неделе отмечается некоторый рост.Патяшина отметила, что в настоящее время на изоляции остаются 750 жителей республики - контактные с больными и лица с подозрением на коронавирусную инфекцию. Школы, по ее словам, продолжают работать в режиме настороженности по выявлению больных детей."За последнюю неделю приостановлен был учебный процесс в девяти классах девяти школ <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> в связи с 20-процентным отсутствием детей в связи с простудными заболеваниями. За понедельник у нас 123 ребенка на фильтре были выявлены с температурой или с симптомами респираторных заболеваний, и они были не допущены в школьные коллективы", - сказала она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kozha-1578607721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика татарстан (татарстан), общество