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https://ria.ru/20201007/rossiyskiy-elbrus-1578673744.html
Представлен первый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С
Первый инженерный образец компьютерного процессора Эльбрус-16С показан на выставке "Микроэлектроника-2020", прошедшей в Ялте в начале октября. Об этом сообщает... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:11
2020-10-07T23:57
риа наука
компьютерные технологии
эльбрус
технологии
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Первый инженерный образец компьютерного процессора Эльбрус-16С показан на выставке "Микроэлектроника-2020", прошедшей в <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялте</a> в начале октября. Об этом сообщает отечественный чипмейкер МЦСТ.Создатели относят свой процессор к шестому поколению чипов Эльбрус. Он представляет собой 16-ядерную систему с общей производительностью 1,5 ТФлопс. Вместе с ним работает восьмикананальная память DDR4-3200 ECC. Чип имеет встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2,5 Гбит/с, 32 линии PCI-Express 3.0, четыре канала SATA 3.0. Демонстрационный образец умеет загружаться в операционной системе "Эльбрус Линукс".Новый Эльбрус поддерживает объединение в многопроцессорные системы до четырех процессоров с общим объемом оперативной памяти до 16 ТБ.В МЦСТ заявляют, что процессор стал первым спроектированным в России и основанным на российских технологиях 16-нм чипом, работающим без разгона на частоте два гигагерца. Разработка Эльбрус-16С должна завершиться в 2021 году.
Чтобы у тебя был процессор в будущем твоём компьютере, когда США запретят поставлять свои процессоры в России под видом очередных санкций.
133
Напоминает ... машину "Лада", она есть, но все ездят на "Тойте" ) Тогда вопрос... ЗАЧЕМ??
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компьютерные технологии, эльбрус, технологии

Представлен первый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С

17:11 07.10.2020 (обновлено: 23:57 07.10.2020)
 
© МЦСТЭльбрус-16С
Эльбрус-16С - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© МЦСТ
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый инженерный образец компьютерного процессора Эльбрус-16С показан на выставке "Микроэлектроника-2020", прошедшей в Ялте в начале октября. Об этом сообщает отечественный чипмейкер МЦСТ.
Создатели относят свой процессор к шестому поколению чипов Эльбрус. Он представляет собой 16-ядерную систему с общей производительностью 1,5 ТФлопс. Вместе с ним работает восьмикананальная память DDR4-3200 ECC. Чип имеет встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2,5 Гбит/с, 32 линии PCI-Express 3.0, четыре канала SATA 3.0. Демонстрационный образец умеет загружаться в операционной системе "Эльбрус Линукс".
Новый Эльбрус поддерживает объединение в многопроцессорные системы до четырех процессоров с общим объемом оперативной памяти до 16 ТБ.
В МЦСТ заявляют, что процессор стал первым спроектированным в России и основанным на российских технологиях 16-нм чипом, работающим без разгона на частоте два гигагерца. Разработка Эльбрус-16С должна завершиться в 2021 году.
 
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РИА Наукакомпьютерные технологииЭльбрусТехнологии
 
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