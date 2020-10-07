https://ria.ru/20201007/rossiyskiy-elbrus-1578673744.html

Представлен первый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С

Первый инженерный образец компьютерного процессора Эльбрус-16С показан на выставке "Микроэлектроника-2020", прошедшей в Ялте в начале октября. Об этом сообщает... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:11

2020-10-07T17:11

2020-10-07T23:57

риа наука

компьютерные технологии

эльбрус

технологии

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Первый инженерный образец компьютерного процессора Эльбрус-16С показан на выставке "Микроэлектроника-2020", прошедшей в <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялте</a> в начале октября. Об этом сообщает отечественный чипмейкер МЦСТ.Создатели относят свой процессор к шестому поколению чипов Эльбрус. Он представляет собой 16-ядерную систему с общей производительностью 1,5 ТФлопс. Вместе с ним работает восьмикананальная память DDR4-3200 ECC. Чип имеет встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2,5 Гбит/с, 32 линии PCI-Express 3.0, четыре канала SATA 3.0. Демонстрационный образец умеет загружаться в операционной системе "Эльбрус Линукс".Новый Эльбрус поддерживает объединение в многопроцессорные системы до четырех процессоров с общим объемом оперативной памяти до 16 ТБ.В МЦСТ заявляют, что процессор стал первым спроектированным в России и основанным на российских технологиях 16-нм чипом, работающим без разгона на частоте два гигагерца. Разработка Эльбрус-16С должна завершиться в 2021 году.

Андроид Воробей Чтобы у тебя был процессор в будущем твоём компьютере, когда США запретят поставлять свои процессоры в России под видом очередных санкций. 133

lamborghinia06 Напоминает ... машину "Лада", она есть, но все ездят на "Тойте" ) Тогда вопрос... ЗАЧЕМ?? 130

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эльбрус

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, эльбрус, технологии