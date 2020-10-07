https://ria.ru/20201007/pozhar-1578560970.html

В Воронежской области потушили крупнейший из трех природных пожаров

Пожарные ликвидировали один из трех крупных природных пожаров на территории Воронежской области, сообщил в среду журналистам представитель Главного управления... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:54

2020-10-07T09:54

2020-10-07T09:54

воронежская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пожарные ликвидировали один из трех крупных природных пожаров на территории <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил в среду журналистам представитель Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ по региону."По состоянию на 7.00 мск 7 октября, ликвидирован подин пожар на площади 185 гектаров в Новохоперском районе", - сказал он.По его словам, еще два крупных пожара общей площадью 180 гектаров локализованы: в <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> на 150 гектарах, в одном километре от села Пчелиновка, и в <a href="http://ria.ru/location_Bogucharskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Богучарском районе</a> на площади 30 гектаров, в полутора километрах от села Журавка.

https://ria.ru/20201007/pozhar-1578549489.html

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воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия