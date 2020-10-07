https://ria.ru/20201007/pozhar-1578552531.html
Названа предварительная причина пожара в санатории Минобороны в Крыму
Возгорание в санатории Минобороны "Ялта" в Крыму, по предварительным данным, произошло в результате короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:56
2020-10-07T08:56
2020-10-07T09:36
южный военный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
республика крым
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Возгорание в санатории Минобороны "Ялта" в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>, по предварительным данным, произошло в результате короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба Южного военного округа (<a href="http://ria.ru/organization_JUzhnyjj_voennyjj_okrug_JUVO/" target="_blank" data-auto="true">ЮВО</a>).Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ сообщили о пожаре в корпусе санатория министерства обороны "Ялта" в Крыму на площади порядка 1000 квадратных метров. Пострадавших нет."По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки", - говорится в сообщении ЮВО.Добавляется, что эвакуированы 370 человек. В ликвидации участвуют пять пожарных расчетов МЧС.
https://ria.ru/20201003/pozhar-1578142555.html
2
ялта
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный военный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, республика крым, происшествия