https://ria.ru/20201007/pozhar-1578552531.html

Названа предварительная причина пожара в санатории Минобороны в Крыму

Возгорание в санатории Минобороны "Ялта" в Крыму, по предварительным данным, произошло в результате короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:56

2020-10-07T08:56

2020-10-07T09:36

южный военный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578553212_0:90:1280:810_1400x0_80_0_0_bb7a8caa18d2a104c8e4bfde618eb479.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Возгорание в санатории Минобороны "Ялта" в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>, по предварительным данным, произошло в результате короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба Южного военного округа (<a href="http://ria.ru/organization_JUzhnyjj_voennyjj_okrug_JUVO/" target="_blank" data-auto="true">ЮВО</a>).Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ сообщили о пожаре в корпусе санатория министерства обороны "Ялта" в Крыму на площади порядка 1000 квадратных метров. Пострадавших нет."По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки", - говорится в сообщении ЮВО.Добавляется, что эвакуированы 370 человек. В ликвидации участвуют пять пожарных расчетов МЧС.

https://ria.ru/20201003/pozhar-1578142555.html

2

ялта

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный военный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, республика крым, происшествия