https://ria.ru/20201007/pozhar-1578551656.html

Пожар в санатории Минобороны в Крыму локализовали

Пожар в санатории "Ялта" в Крыму локализован на площади 1200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:50

2020-10-07T08:50

2020-10-07T09:11

ялта

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пожар в санатории "Ялта" в Крыму локализован на площади 1200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Ранее в МЧС России сообщили, что санаторий министерства обороны "Ялта" горит в Крыму на площади порядка 1000 квадратных метров, 300 человек эвакуированы, пострадавших, предварительно, нет. По данным ведомства, сообщение о пожаре в <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялте</a> по адресу Севастопольская, 12 поступило в 06.15 мск."В 08.17 (мск) пожар в санатории "Ялта" локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20201007/pozhar-1578552531.html

ялта

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия