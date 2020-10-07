https://ria.ru/20201007/poroshenko-1578585792.html

Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось

Состояние заразившегося коронавирусом экс-президента Украины Петра Порошенко ухудшилось, сообщила его жена Марина Порошенко. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:39

2020-10-07T11:39

2020-10-07T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

марина порошенко

петр порошенко

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Состояние заразившегося <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank">Петра Порошенко</a> ухудшилось, сообщила его жена <a href="http://ria.ru/person__59/" target="_blank" data-auto="true">Марина Порошенко</a>.Порошенко 29 сентября заявил, что заразился коронавирусом. Его жена 3 октября сообщила, что экс-президента госпитализировали, у него двустороннее воспаление легких."Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. И даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь", - сказала Марина Порошенко в интервью журналисту Янине Соколовой, опубликованном на ее <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jdH_KOBvlsU" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.По ее словам, их заразившаяся коронавирусом дочь переносит болезнь легче.Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 239 337 случаев COVID-19, скончались 4597 человек, 105 970 выздоровели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/poroshenko-1577968777.html

bay71b Ну шо, пеця? Отливаются тебе слёзы Донбасса?! 221

Natalia Bikowa Есть же способ помочь, - самолёт, Германия, Шарите. Меркель так была заботлива к Навальному. Чем Порошенко хуже. 173

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, марина порошенко, петр порошенко, украина, в мире