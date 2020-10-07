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ОДКБ сообщила о планах стран-членов производить оружие и военную технику
Страны Организации Договора о коллективной безопасности трудятся над совместной разработкой и производством современных образцов вооружения, военной техники и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:51
2020-10-07T12:51
россия
станислав зась
одкб
белоруссия
таджикистан
киргизия
армения
казахстан
безопасность
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Страны Организации Договора о коллективной безопасности трудятся над совместной разработкой и производством современных образцов вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, сообщил генеральный секретарь ОДКБ <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Zas" target="_blank">Станислав Зась</a>."Главной перспективной задачей в сфере военно-экономического сотрудничества является развитие практического многостороннего взаимодействия оборонно-промышленных комплексов государств-членов ОДКБ по совместной разработке и производству современных образцов вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, создание сервисной сети по их ремонту и техническому обслуживанию", - сказал Зась в ходе круглого стола <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a> на тему ориентиров стратегического развития.Он подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности находится в начале пути "к этому стратегическому ориентиру".В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20200902/odkb-1576624300.html
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россия
белоруссия
таджикистан
киргизия
армения
казахстан
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россия, станислав зась, одкб, белоруссия, таджикистан, киргизия, армения, казахстан, безопасность

ОДКБ сообщила о планах стран-членов производить оружие и военную технику

12:51 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Секретариата ОДКБ в Москве
Здание Секретариата ОДКБ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности трудятся над совместной разработкой и производством современных образцов вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Главной перспективной задачей в сфере военно-экономического сотрудничества является развитие практического многостороннего взаимодействия оборонно-промышленных комплексов государств-членов ОДКБ по совместной разработке и производству современных образцов вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, создание сервисной сети по их ремонту и техническому обслуживанию", - сказал Зась в ходе круглого стола ОДКБ на тему ориентиров стратегического развития.
Он подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности находится в начале пути "к этому стратегическому ориентиру".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Флаг ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 12:50
Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников
 
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РоссияСтанислав ЗасьОДКББелоруссияТаджикистанКиргизияАрменияКазахстанБезопасность
 
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