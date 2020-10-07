https://ria.ru/20201007/odkb-1578599821.html

ОДКБ сообщила о планах стран-членов производить оружие и военную технику

Страны Организации Договора о коллективной безопасности трудятся над совместной разработкой и производством современных образцов вооружения, военной техники и... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:51

2020-10-07T12:51

2020-10-07T12:51

россия

станислав зась

одкб

белоруссия

таджикистан

киргизия

армения

казахстан

безопасность

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Страны Организации Договора о коллективной безопасности трудятся над совместной разработкой и производством современных образцов вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, сообщил генеральный секретарь ОДКБ <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Zas" target="_blank">Станислав Зась</a>."Главной перспективной задачей в сфере военно-экономического сотрудничества является развитие практического многостороннего взаимодействия оборонно-промышленных комплексов государств-членов ОДКБ по совместной разработке и производству современных образцов вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, создание сервисной сети по их ремонту и техническому обслуживанию", - сказал Зась в ходе круглого стола <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a> на тему ориентиров стратегического развития.Он подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности находится в начале пути "к этому стратегическому ориентиру".В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20200902/odkb-1576624300.html

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россия

белоруссия

таджикистан

киргизия

армения

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, станислав зась, одкб, белоруссия, таджикистан, киргизия, армения, казахстан, безопасность