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https://ria.ru/20201007/obvineniya-1578536449.html
Постпред при ОЗХО ответил на обвинения в адрес России по Навальному
Москве не в чем оправдываться в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T00:46
2020-10-07T09:14
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
дмитрий песков
москва
германия
берлин (город)
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Москве не в чем оправдываться в связи с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>.Накануне в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank">ОЗХО</a> заявили, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В немецком правительстве отметили, что это подтверждает отравление россиянина.МИД России ответил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию."Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это", — сказал Шульгин на 95-й сессии исполнительного совета ОЗХО.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a><u>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578417144.html
Да потому что нечем оправдаться. Да и не нужно, учитывая что вся история с "отравлением" и была задумана чтобы Газпром смог избавиться от необходимости достраивать бессмысленный в текущих условиях СП-2
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Логика шизофреника...
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27
москва
германия
берлин (город)
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александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, берлин (город), политика

Постпред при ОЗХО ответил на обвинения в адрес России по Навальному

00:46 07.10.2020 (обновлено: 09:14 07.10.2020)
 
© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Москве не в чем оправдываться в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
Накануне в ОЗХО заявили, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В немецком правительстве отметили, что это подтверждает отравление россиянина.
МИД России ответил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
"Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это", — сказал Шульгин на 95-й сессии исполнительного совета ОЗХО.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом

Инцидент с Алексеем Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 13:16
Навальный исключил возможность невозвращения в Россию
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
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Александр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваГерманияБерлин (город)Политика
 
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