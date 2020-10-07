https://ria.ru/20201007/obvineniya-1578536449.html

Постпред при ОЗХО ответил на обвинения в адрес России по Навальному

Москве не в чем оправдываться в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T00:46

2020-10-07T00:46

2020-10-07T09:14

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

дмитрий песков

москва

германия

берлин (город)

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Москве не в чем оправдываться в связи с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>.Накануне в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank">ОЗХО</a> заявили, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В немецком правительстве отметили, что это подтверждает отравление россиянина.МИД России ответил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию."Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это", — сказал Шульгин на 95-й сессии исполнительного совета ОЗХО.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a><u>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578417144.html

SkyLark Project Да потому что нечем оправдаться. Да и не нужно, учитывая что вся история с "отравлением" и была задумана чтобы Газпром смог избавиться от необходимости достраивать бессмысленный в текущих условиях СП-2 132

Негатив Сплошной ! Логика шизофреника... 32

27

москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, берлин (город), политика