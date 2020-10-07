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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Карабахе и Киргизии
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, передает в среду Sputnik Беларусь со... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:06
2020-10-07T14:33
коронавирус covid-19
россия
александр лукашенко
владимир путин
нагорно-карабахская республика
белоруссия
киргизия
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президенты Белоруссии и России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> и <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, передает в среду <a href="https://sputnik.by/politics/20201007/1045844799/Lukashenko-i-Putin-obsudili-otkrytie-granits-mezhdu-Belarusyu-i-Rossiey.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.По данным агентства, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки."В частности, президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди", - говорится в сообщении.Большое внимание собеседники уделили проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости, отметили в агентстве.
https://ria.ru/20201007/putin-1578606424.html
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россия
нагорно-карабахская республика
белоруссия
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коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, владимир путин, нагорно-карабахская республика, белоруссия, киргизия, политика

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Карабахе и Киргизии

14:06 07.10.2020 (обновлено: 14:33 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, передает в среду Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
По данным агентства, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки.
"В частности, президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди", - говорится в сообщении.
Большое внимание собеседники уделили проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости, отметили в агентстве.
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Коронавирус COVID-19РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаБелоруссияКиргизияПолитика
 
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