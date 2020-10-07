https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578537260.html

­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального

Москва удивлена, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогераа Алексея Навального, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества, заявил РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T00:58

2020-10-07T00:58

2020-10-07T00:58

бундесвер германии

александр шульгин

алексей навальный

дмитрий песков

москва

германия

берлин (город)

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> удивлена, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогераа <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества, заявил постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>.По его словам "отдельный вопрос" - как военные химики из <a href="http://ria.ru/organization_Bundesver_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундесвера</a> обнаружили в анализах следы пресловутого "Новичка"."Поскольку немцы, как нам помнится, всегда утверждали, что никогда никаких "Новичков" не синтезировали, но почему-то чуть ли не мгновенно выяснили, чем будто бы отравлен берлинский пациент и, не называя конкретных химикатов, возвестили об этом всему миру", - отметил дипломат.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201006/manipulyatsii-1578527445.html

Рома Филл 6 октября на Ютуб канале "вДуть" опубликовано большое интервью Юрия Дудя с Алексеем Навальным и его женой Юлией. Более двух часов журналист задавал вопросы об отравлении , его отправке в Германию, коме, реабилитации, о "Новичке". Были заданы вопросы, в том числе про таинственную британскую сотрудницу Марию Певчих, главного работодателя Навального по имени Борис Зимин, который оплатил его транспортировку в клинику "Шарите", и многое другое. Еще Дудь в лоб спросил: не кажется ли Навальному, что у него мания величия относительно того, что указ о его уничтожении отдал лично Путин. На беседу Навальные пришли с охраной. До их прихода усиленный осмотр в арендованном для съемок помещении провели сотрудники полиции Берлина, а также сфотографировали паспорта Дудя и его команды....Навальный постоянно путался , не отвечал на многие вопросы , или отвечал не очень чётко. .... Рекомендую посмотреть и послушать. 25

nn uu Я бы на месте Шульгина тоже порол бы чушь, но новое химическое оружие, уже было использовано. Осталось подождать последствий от Европы немношк. 20

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москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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