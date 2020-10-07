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https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578535418.html
Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
Москва изначально заняла транспарентную и конструктивную позицию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, заявил постпред России при Организации по... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T00:24
2020-10-07T00:48
политика
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
дмитрий песков
москва
германия
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> изначально заняла транспарентную и конструктивную позицию по инциденту с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a>.Ранее во вторник <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank">ОЗХО</a> заявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В правительстве ФРГ отметили, что это подтверждает отравление россиянина.По его словам, ОЗХО используют в интересах геополитики "далеко не в первый раз". В частности, постпред напомнил о работе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), вся деятельность которой, по словам Шульгина, состоит в придании "псевдонаучной формы заранее сверстанным выводам" о мнимой виновности правительства <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в использовании химоружия.Инцидент с НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
Его таки отравили. Но не Россия (кому бы он здесь сдался), а западные хозяева, чтобы обвинить Кремль и всю эту истерику устроить. А ОЗХО давно првратилась в послушную марионетку Запада.
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Это омно еще дышит?
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россия
москва
германия
берлин (город)
РИА Новости
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политика, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, берлин (город)

Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным

00:24 07.10.2020 (обновлено: 00:48 07.10.2020)
 
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Москва изначально заняла транспарентную и конструктивную позицию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
Ранее во вторник ОЗХО заявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В правительстве ФРГ отметили, что это подтверждает отравление россиянина.
"В этом деле Российская Федерация изначально заняла максимально транспарентную и конструктивную позицию. Правительство ФРГ в свою очередь, вместо того чтобы установить нормальные каналы двустороннего взаимодействия для выяснения причин случившегося, вступить в диалог с нашей Генеральной прокуратурой, предпочло без предъявления фактов запустить некую обвинительную кампанию против России и без предъявления каких-либо материалов перенесло ее в ОЗХО. Это достойно сожаления", — сказал Шульгин на 95-й сессии исполнительного совета организации.
По его словам, ОЗХО используют в интересах геополитики "далеко не в первый раз". В частности, постпред напомнил о работе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), вся деятельность которой, по словам Шульгина, состоит в придании "псевдонаучной формы заранее сверстанным выводам" о мнимой виновности правительства Сирии в использовании химоружия.
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Инцидент с Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию. С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.
Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
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Точка в истории с берлинским пациентом
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.
 
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ПолитикаРоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваГерманияБерлин (город)
 
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