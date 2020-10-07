Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:24 07.10.2020 (обновлено: 00:48 07.10.2020)
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Москва изначально заняла транспарентную и конструктивную позицию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
Ранее во вторник ОЗХО заявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В правительстве ФРГ отметили, что это подтверждает отравление россиянина.
"В этом деле Российская Федерация изначально заняла максимально транспарентную и конструктивную позицию. Правительство ФРГ в свою очередь, вместо того чтобы установить нормальные каналы двустороннего взаимодействия для выяснения причин случившегося, вступить в диалог с нашей Генеральной прокуратурой, предпочло без предъявления фактов запустить некую обвинительную кампанию против России и без предъявления каких-либо материалов перенесло ее в ОЗХО. Это достойно сожаления", — сказал Шульгин на 95-й сессии исполнительного совета организации.
По его словам, ОЗХО используют в интересах геополитики "далеко не в первый раз". В частности, постпред напомнил о работе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), вся деятельность которой, по словам Шульгина, состоит в придании "псевдонаучной формы заранее сверстанным выводам" о мнимой виновности правительства Сирии в использовании химоружия.
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Инцидент с Навальным
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию. С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.
Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
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При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.