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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/naemniki-1578578297.html
Баку заявил, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана
Начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов заявил РИА Новости, что наемники из Сирии и... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:10
2020-10-07T11:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
башар асад
нагорно-карабахская республика
сирия
азербайджан
армения
ливан
в мире
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<strong>БАКУ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> генерал-майор Гусейн Махмудов заявил РИА Новости, что наемники из <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lebanon" target="_blank">Ливана</a> воюют на стороне Армении.Ранее президент Сирии <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> заявил РИА Новости, что <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> была главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. Он также отметил, что Анкара поддерживает террористов в Сирии и Ливии, использует их в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
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нагорно-карабахская республика
сирия
азербайджан
армения
ливан
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обсе, башар асад, нагорно-карабахская республика, сирия, азербайджан, армения, ливан, в мире

Баку заявил, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана

11:10 07.10.2020
 
© AP Photo / Armenian Defense MinistryВоеннослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
Военнослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
Читать ria.ru в
БАКУ, 7 окт - РИА Новости. Начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов заявил РИА Новости, что наемники из Сирии и Ливана воюют на стороне Армении.

"Азербайджанская армия достаточно хорошо подготовлена. И мы не испытываем никаких трудностей в численном составе. Мы обладаем профессиональной армией и мы успешно выполняем поставленные перед нами задачи. С нашей стороны никаких наемников нет и быть не может, с другой стороны они имеются, армяне уже сами признали это - боевики из Сирии, из Ливана", - сказал Махмудов.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил РИА Новости, что Турция была главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. Он также отметил, что Анкара поддерживает террористов в Сирии и Ливии, использует их в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕБашар АсадНагорно-Карабахская РеспубликаСирияАзербайджанАрменияЛиванВ мире
 
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