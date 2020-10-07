https://ria.ru/20201007/naemniki-1578578297.html

Баку заявил, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана

Начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов заявил РИА Новости, что наемники из Сирии и... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:10

2020-10-07T11:10

2020-10-07T11:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

башар асад

нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

армения

ливан

в мире

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<strong>БАКУ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> генерал-майор Гусейн Махмудов заявил РИА Новости, что наемники из <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lebanon" target="_blank">Ливана</a> воюют на стороне Армении.Ранее президент Сирии <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> заявил РИА Новости, что <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> была главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. Он также отметил, что Анкара поддерживает террористов в Сирии и Ливии, использует их в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

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нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

армения

ливан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, башар асад, нагорно-карабахская республика, сирия, азербайджан, армения, ливан, в мире