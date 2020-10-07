Баку заявил, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана
© AP Photo / Armenian Defense MinistryВоеннослужащий стреляет из пушки по позициям вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
БАКУ, 7 окт - РИА Новости. Начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов заявил РИА Новости, что наемники из Сирии и Ливана воюют на стороне Армении.
"Азербайджанская армия достаточно хорошо подготовлена. И мы не испытываем никаких трудностей в численном составе. Мы обладаем профессиональной армией и мы успешно выполняем поставленные перед нами задачи. С нашей стороны никаких наемников нет и быть не может, с другой стороны они имеются, армяне уже сами признали это - боевики из Сирии, из Ливана", - сказал Махмудов.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил РИА Новости, что Турция была главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. Он также отметил, что Анкара поддерживает террористов в Сирии и Ливии, использует их в Нагорном Карабахе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе