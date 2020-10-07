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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/naemniki-1578561700.html
Азербайджан заявил, что не привлекал к участию в боях наемников из Сирии
Азербайджан не привлекал к участию в боевых действиях наемников из Сирии - Минобороны РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:58
2020-10-07T09:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сирия
азербайджан
в мире
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Азербайджан не привлекал к участию в боевых действиях наемников из Сирии - МинобороныРИА Новости
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нагорный карабах
сирия
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нагорный карабах, сирия, азербайджан, в мире

Азербайджан заявил, что не привлекал к участию в боях наемников из Сирии

09:58 07.10.2020
 
© РИА Новости / Карен Аветисян / Перейти в фотобанкЖурналист снимает дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта
Журналист снимает дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Карен Аветисян
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Читать ria.ru в
Азербайджан не привлекал к участию в боевых действиях наемников из Сирии - Минобороны
РИА Новости
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСирияАзербайджанВ мире
 
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