https://ria.ru/20201007/naemniki-1578561700.html
Азербайджан заявил, что не привлекал к участию в боях наемников из Сирии
Азербайджан не привлекал к участию в боевых действиях наемников из Сирии - Минобороны РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:58
2020-10-07T09:58
2020-10-07T09:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сирия
азербайджан
в мире
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Азербайджан не привлекал к участию в боевых действиях наемников из Сирии - МинобороныРИА Новости
1
нагорный карабах
сирия
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, сирия, азербайджан, в мире