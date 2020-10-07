https://ria.ru/20201007/medved-1578544422.html

Якутянин чудом выжил после нападения белого медведя

Мужчина в Булунском районе Якутии попал в больницу после нападения белого медведя, но остался жив, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T05:45

2020-10-07T05:45

2020-10-07T09:18

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика саха (якутия)

тикси

якутск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Мужчина в Булунском районе <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a> попал в больницу после нападения белого медведя, но остался жив, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Как отметили в министерстве, в понедельник вечером в больницу в <a href="http://ria.ru/location_Tiksi/" target="_blank" data-auto="true">Тикси</a> доставили мужчину с многочисленными травмами рук, ног и головы.В Единой дежурной диспетчерской службе района сообщили журналистам, что после нападения медведя выжил 50-летний мужчина, происшествие произошло на острове рядом с поселком Казачье.В региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> РИА Новости сообщили, что пострадавший — оленевод, а в райцентр его доставили пограничники на вертолете.

https://ria.ru/20201005/tsirk-1578276747.html

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республика саха (якутия)

тикси

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика саха (якутия), тикси, якутск, происшествия