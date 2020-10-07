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Якутянин чудом выжил после нападения белого медведя
Мужчина в Булунском районе Якутии попал в больницу после нападения белого медведя, но остался жив, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T05:45
2020-10-07T09:18
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика саха (якутия)
тикси
якутск
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Мужчина в Булунском районе <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a> попал в больницу после нападения белого медведя, но остался жив, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Как отметили в министерстве, в понедельник вечером в больницу в <a href="http://ria.ru/location_Tiksi/" target="_blank" data-auto="true">Тикси</a> доставили мужчину с многочисленными травмами рук, ног и головы.В Единой дежурной диспетчерской службе района сообщили журналистам, что после нападения медведя выжил 50-летний мужчина, происшествие произошло на острове рядом с поселком Казачье.В региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> РИА Новости сообщили, что пострадавший — оленевод, а в райцентр его доставили пограничники на вертолете.
https://ria.ru/20201005/tsirk-1578276747.html
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республика саха (якутия)
тикси
якутск
РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика саха (якутия), тикси, якутск, происшествия

Якутянин чудом выжил после нападения белого медведя

05:45 07.10.2020 (обновлено: 09:18 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Вера КостамоБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
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ЯКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Мужчина в Булунском районе Якутии попал в больницу после нападения белого медведя, но остался жив, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Как отметили в министерстве, в понедельник вечером в больницу в Тикси доставили мужчину с многочисленными травмами рук, ног и головы.

"Ему чудом удалось выжить после встречи с белым медведем. Тиксинские медики оперативно оказали необходимую помощь, наложили швы, стабилизировали состояние пациента. Сегодня будет принято решение по дальнейшему лечению пациента", — рассказали в пресс-службе.

В Единой дежурной диспетчерской службе района сообщили журналистам, что после нападения медведя выжил 50-летний мужчина, происшествие произошло на острове рядом с поселком Казачье.
В региональном управлении ФСБ РИА Новости сообщили, что пострадавший — оленевод, а в райцентр его доставили пограничники на вертолете.
Московский цирк на проспекте Вернадского. - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 17:37Культура
В цирке на проспекте Вернадского медведь напал на человека
 
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Саха (Якутия)ТиксиЯкутскПроисшествия
 
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